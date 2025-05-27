ЦБ РФ, скорее всего, перейдет к снижению ставки в июле - "Альфа-Капитал"

ЦБ РФ, скорее всего, перейдет к снижению ключевой ставки в июле, полагают аналитики "Альфа-Капитала".

"Учитывая все еще высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса, мы бы не ждали снижения ключевой ставки ЦБ РФ уже в июне, но регулятор может продолжить смягчение риторики, - пишут эксперты в комментарии. - Сигнал о готовности перейти к снижению ставки - это уже достаточный позитив. Мы не исключаем, что ЦБ начнет снижение ставки через заседание - то есть в конце июля. В этот период как раз начнутся выплаты дивидендов, и параллельное снижение ставок денежного рынка и депозитов может мотивировать большее количество инвесторов реинвестировать полученные дивиденды в акции. Это существенно отличает ситуацию в этом году от прошлогоднего дивидендного сезона".

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