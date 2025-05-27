Покупать акции Акрона стоит после их ухода ниже 14000 рублей - Freedom Finance Global

Покупать акции "Акрона" стоит после их ухода ниже 14000 рублей и после перехода Банка России к смягчению монетарных условий, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Выручка компании в 1К25 по МСФО выросла на 30% г/г, до 66,9 млрд руб. EBITDA увеличилась на 92% г/г, составив 26,34 млрд руб., при повышении рентабельности показателя с 27% годом ранее до впечатляющих 39%. Чистая прибыль поднялась в 2,2 раза г/г, до 14,5 млрд руб. Долговая нагрузка по NetDebt/EBITDA сократилась с 1,7x до 1,34x, чистый долг уменьшился на 5%, до 98,6 млрд руб.

"Акрон" продемонстрировал уверенное восстановление финансовых и операционных показателей в первом квартале 2025 года, - отмечает аналитик. - Удвоение чистой прибыли способствует оптимистичным ожиданиям в отношении дивидендов. Однако акции компании торгуются с высокой премией к фундаментальным показателям, что снижает их привлекательность для покупки по текущим ценам. Мы рекомендуем открывать длинные позиции по бумагам "Акрона" после их ухода ниже 14 тыс. руб. с текущих 15,9 тыс. руб. и после перехода Банка России к смягчению монетарных условий. Кроме того, при инвестициях в акции экспортеров необходимо постоянно учитывать риски санкционных ограничений".

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