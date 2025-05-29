Лояльность богатых клиентов банков упала с высоты

29 мая. FINMARKET.RU - Лояльность богатых клиентов российских банков в 2024 года резко упала с рекордных уровней 2023 года - она снизилась сразу на 19 процентных пунктов - до 43% индекса удовлетворенности NPS и оказалась на минимальном уровне за последние четыре года. У более богатых клиентов лояльность упала еще сильнее - до 22% с 54%. Об этом пишут "Ведомости", ссылающиеся на исследование сегмента private banking в России по итогам 2024 года аналитической компании Frank RG.

Индекс NPS рассчитывается на основе опроса клиентов о готовности рекомендовать банк своим друзьям и знакомым по шкале от 0 до 10, объяснила "Ведомостям" старший проектный лидер Frank RG Екатерина Сафронова. Одной из причин снижения индекса лояльности Сафронова назвала рост доли клиентов, обслуживающихся сразу в нескольких private-банках. Клиенты, которые имеют возможность сравнивать сервис и продуктовое предложение у разных игроков, часто оценивают готовность рекомендовать банк ниже, объяснила Сафронова. Среднее количество программ private banking на клиента составило 1,7 против 1,6 годом ранее. Сегмент VHNWI и вовсе держит в кошельке уже 2,7 банка вместо 1,9 годом ранее, говорится в исследовании.

Другая причина - многие клиенты зашли в инвестиционные стратегии в начале года и получили финансовый результат ниже процентной ставки по вкладам по итогам года. Третий фактор - гонка ставок среди банков и эффект эмоционального разочарования из-за упущенной выгоды, отметила она.