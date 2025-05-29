"Просрочка" по кредиткам подскочила до 110 млрд руб.

29 мая. FINMARKET.RU - Объем просроченной задолженности по кредитным картам в 1-м квартале достиг 3% от всех долгов по этому продукту — это почти на 70% больше, чем полгода назад, следует из данных ОКБ, на которые ссылаются "Известия". Сейчас сумма просрочки достигает 110 млрд рублей.

Качество обслуживания займов ухудшились из-за высоких ставок и инфляции. При этомстараются по максимуму заработать на клиентах: ухудшают условия займов, уменьшают грейс-периоды и урезают лимиты.

Риски копились весь 2024-й, и в начале этого года ситуация обострилась — на банковском рынке резко ухудшилось качество обслуживания кредитов, пояснил гендиректор ОКБ Михаил Алексин.

Это особенно чувствительно на фоне прекращения роста реальных доходов населения (это общая прибыль россиян за вычетом обязательств в виде долгов или аренды), уточнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Население не отказывается от кредитования даже в период высоких ставок, а в итоге вынуждено уплачивать большие проценты, что бьет по его благосостоянию.

По данным ОКБ, только средние ставки по кредиткам составляют 27%. Однако в них не учитываются все дополнительные платежи, которые требуется сделать заемщикам — например, за открытие и использование. С учетом них полная стоимость займа, по подсчетам «Известий», гораздо выше — порядка 50%.

Для экономики это тревожный сигнал, так как растущие риски вынуждают банки ужесточать условия выдачи займов, предупредил Владимир Чернов. Всё это делает кредитование еще менее доступным. Причем речь не только о классических ссудах — теперь очередь дошла и до пластика.

Из-за рекордно высокой ключевой ставки в 21% кредитные карты становятся всё менее выгодными для банков, уточнил экономист Андрей Бархота. Если человек укладывается в грейс-период, то он не платит финорганизации за использование заемных средств. Это заставляет игроков рынка подстраиваться под новые условия за счет разнообразных уловок, точечного ухудшения условий, непрозрачного информирования.

ЦБ сталкивается с жалобами клиентов на банки из-за резкого начисления процентов по кредиткам, сообщили "Известиям" в пресс-службе регулятора. Однако по итогам проверок зачастую оказывается, что информация об условиях продукта представляется во внутренних документах организаций, с которыми клиентов знакомят перед подписанием договора. То есть юридически игроки рынка закон не нарушают.

Впрочем, ухудшение условий для потребителей по кредитным картам — в целом в интересах Банка России, считает Андрей Бархота. Пластик дает возможность потреблять, не имея средств в моменте, при этом получая повышенный кешбэк. Массовое использование карт — фактор в пользу разгона спроса на товары и услуги в, а это явно не способствует борьбе с инфляцией. Тогда как цель ЦБ — дать возможность экономике «догнать» слишком высокий спрос, пока производственные мощности страны не восстановятся.