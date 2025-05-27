"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Will Semiconductor с прогнозной ценой CNY147,6

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Will Semiconductor с прогнозной стоимостью 147,6 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 16,3% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Мы позитивно оцениваем перспективы эмитента. Компания занимает одну из ведущих позиций в разработке КМОП-датчиков изображения (CIS), которые находят все более широкое применение в автомобильной и промышленной сферах, а также в системах видеонаблюдения (на фоне стремительного развития технологий беспилотного вождения, компьютерного зрения и искусственного интеллекта). Эти структурные тренды позволяют компенсировать стагнацию традиционного для CIS-сегмента рынка - смартфонов и фотоаппаратов - и формируют устойчивые драйверы роста в среднесрочной перспективе, - пишет эксперт инвесткомпании. - Дополнительную поддержку бизнесу оказывает усиливающаяся государственная поддержка полупроводниковой отрасли в Китае, которая приобретает все большее стратегическое значение на фоне технологического противостояния с США".

Ключевые риски для бизнеса, по мнению Смирнова, связаны с геополитической нестабильностью, цикличностью рынка электроники и уязвимостью fabless-модели.

Will Semiconductor - китайская бесфабричная полупроводниковая компания, основанная в 2007 году и базирующаяся в Шанхае.

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