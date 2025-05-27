"БКС МИ" подтверждает негативную оценку акций Мечела

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает негативную оценку акций ПАО "Мечел" с прогнозной стоимостью на уровне 69 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Эмитент выпустил операционные результаты за I квартал 2025 года.

"Компания показала заметное снижение в добыче угля, хотя эффект на продажах пока не сказался за счет вовлечения накопившихся складских запасов. Стальной бизнес снизил объемы реализации продукции в условиях слабого внутреннего спроса, - пишут эксперты инвесткомпании. - Сохраняем "негативный" взгляд на акции "Мечела". Слабая конъюнктура на рынках угля и стали, а также крепкий рубль оказывают давление на его операционную прибыль, что усиливает долговую нагрузку компании и приводит к убыткам".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.