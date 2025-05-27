"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций Магнита до 4500 руб

"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций "Магнита" и снижают прогнозную стоимость до 4500 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика брокера Александра Самуйлова.

Ритейлер представил нейтральные финансовые результаты за второе полугодие 2024 года, констатирует эксперт.

"Дивидендов на горизонте следующих двенадцати месяцев мы не ожидаем", - указывает он.

Прогнозы брокера по эмитенту на 2025-2027 годы:

- Рост выручки будет замедляться и к 2027 году снизится до 9% г/г.

- Маржинальность по EBITDA (IAS17) в 2025-2027 годы сократится на 0,1 п.п. относительно уровня 2024 года.

- Чистая прибыль "Магнита" в 2025 году упадет на 45% г/г, а чистая маржинальность - на 0,8 п.п., до 0,8%.

- Долговая нагрузка по показателю чистый долг/EBITDA достигнет своего пика в 2025 году.

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