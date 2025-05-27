Рубль днем лишь слегка понижается в паре с юанем, несмотря на усиление негативной динамики на рынке нефти

Москва. 27 мая. Китайский юань незначительно укрепляется на Московской бирже днем во вторник. Рубль лишь слегка дешевеет на фоне волатильных торгов на рынке нефти. При этом спрос на рублевую ликвидность продолжает поддерживаться подготовкой экспортеров к основным налоговым выплатам, предстоящим в среду. В бюджет будут перечислены НДФЛ, НДПИ, налог на прибыль, страховые взносы, НДС и акцизы.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1055 руб., что на 1,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 27 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,26 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 13 копеек, до 91,2 руб./EUR1.

Пара "юань-рубль" продолжит движение в нижней половине диапазона 11-11,5 руб./юань во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

По итогам понедельника рубль продемонстрировал снижение, отмечает эксперт в комментарии. Так, пара "юаньё-рубль" смогла подняться на 0,6%, закончив торги в районе 11,09 руб./юань, при этом официальный курс доллара практически не изменился, составив порядка 79,7 руб./$1.

Основными факторами давления на национальную валюту, по мнению Зварича, стали ухудшение ожиданий по геополитике и активизация продаж в ценах на нефть. При этом сдерживающим фактором стало приближение пика налоговых выплат, приходящего на 28 мая, что способствует росту предложения иностранной валюты со стороны экспортеров.

"Данные факторы продолжат определять динамику национальной валюты и во вторник, - прогнозирует аналитик банка. - Геополитический фактор вновь не на стороне рубля, как и ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился ниже $65 за баррель. При этом навес предложения валюты со стороны экспортеров сегодня может перевесить, что позволит рублю отыграть часть вчерашних потерь. В текущей ситуации ожидаем, что пара "юань-рубль" продолжит движение в нижней половине диапазона 11-11,5 руб./юань".

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение отойти от попыток стран Евросоюза решить кризис на Украине посредством давления на Россию и расширения санкций, сообщила в понедельник The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. "Я не участвую", - по сути, так сказал Трамп", - приводит NYT слова чиновника, знакомого с деталями беседы Трампа с европейскими лидерами на прошлой неделе.

Несколько собеседников издания подтвердили, что Трамп донес до официальных лиц ЕС, что не намерен ради решения украинского кризиса оказывать давление на Россию, тем более - вводить жесткие санкции.

Тем временем издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Трамп подумывает об отказе от мирных переговоров по Украине и может ввести санкции против России уже на этой неделе.

"Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе", - говорится в статье. По словам одного из источников издания, ограничения, скорее всего, не будут включать новые банковские санкции, обсуждаются другие варианты.

Кроме того, один из источников издания сообщил, что президент США "устал от мирных переговоров" и "подумывает о том, чтобы отказаться от них".

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила The Wall Street Journal: "Президент Трамп ясно дал понять, что хочет мирного соглашения, достигнутого путем переговоров".

Ранее американский лидер, выступая перед журналистами в Нью-Джерси, заявил, что "безусловно" раздумывает над введением дополнительных санкций в отношении России.

Цены на нефть ускорили темпы падения в ходе волатильных торгов вторника.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 0,46%, до $64,44 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,5% от уровня закрытия пятницы, до $61,21 за баррель. В понедельник основные торги WTI не проводились из-за праздника.

Трейдеры продолжают следить за новостями международной торговли после кратковременного обострения напряженности в отношениях между США и Евросоюзом в конце прошлой недели. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что рекомендовал ввести пошлину на товары из ЕС в размере 50% с 1 июня. Позднее он согласился отсрочить введение этих тарифов до 9 июля.

Ожидания ускоренного наращивания производства странами ОПЕК+ сдерживают активность покупателей нефти. Как сообщали СМИ, участники альянса обсуждают возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с) в июле. Участники рынка опасаются, что это может привести к формированию избытка предложения. Встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн б/с, состоится в конце текущей недели.

В центре внимания инвесторов остаются переговоры между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе, успех которых может привести к смягчению санкций против нефтяного экспорта Ирана.

Банк России во вторник, 27 мая, в рамках аукциона недельного репо разместил 200 млрд рублей (при лимите 200 млрд рублей и спросе 614,195 млрд рублей) в среднем по ставке 21,28% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 20 мая, ЦБ разместил 940 млрд рублей (при лимите 940 млрд рублей и спросе 2 трлн 154,889 млрд рублей) в среднем по ставке 21,25% годовых.