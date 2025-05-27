.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем лишь слегка понижается в паре с юанем, несмотря на усиление негативной динамики на рынке нефти
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в апреле замедлилась до 0,4%
Рост потребительских цен в апреле замедлился до 0,4% после повышения на 0,65% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция снизилась до 10,23% с 10,34% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,53%
 
Рейтинг российских банков за апрель
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за апрель 2025 года. В апреле 2025 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои...
 
Путин: зарубежные маркетплейсы в РФ - это дыра, через которую можно завозить что угодно
Президент России Владимир Путин призвал профильные ведомства обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в России. Такое заявление он сделал 26 мая на встрече с представителями российских деловых кругов. "Через эти маркетплейсы можно...
 
Доходность вкладов вернулась к уровню августа 2024 года
Банки готовятся к снижению ключевой ставки. Ставки по вкладам на сроках от трех месяцев до года упали до 18,8% - это минимум с августа 2024-го года, следует из данных на сайтах банков. За последний месяц девять из топ-10 кредитных организаций...
 
27 мая 2025 года 15:32

Рубль днем лишь слегка понижается в паре с юанем, несмотря на усиление негативной динамики на рынке нефти

Москва. 27 мая. Китайский юань незначительно укрепляется на Московской бирже днем во вторник. Рубль лишь слегка дешевеет на фоне волатильных торгов на рынке нефти. При этом спрос на рублевую ликвидность продолжает поддерживаться подготовкой экспортеров к основным налоговым выплатам, предстоящим в среду. В бюджет будут перечислены НДФЛ, НДПИ, налог на прибыль, страховые взносы, НДС и акцизы.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1055 руб., что на 1,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 27 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,26 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 13 копеек, до 91,2 руб./EUR1.

Пара "юань-рубль" продолжит движение в нижней половине диапазона 11-11,5 руб./юань во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

По итогам понедельника рубль продемонстрировал снижение, отмечает эксперт в комментарии. Так, пара "юаньё-рубль" смогла подняться на 0,6%, закончив торги в районе 11,09 руб./юань, при этом официальный курс доллара практически не изменился, составив порядка 79,7 руб./$1.

Основными факторами давления на национальную валюту, по мнению Зварича, стали ухудшение ожиданий по геополитике и активизация продаж в ценах на нефть. При этом сдерживающим фактором стало приближение пика налоговых выплат, приходящего на 28 мая, что способствует росту предложения иностранной валюты со стороны экспортеров.

"Данные факторы продолжат определять динамику национальной валюты и во вторник, - прогнозирует аналитик банка. - Геополитический фактор вновь не на стороне рубля, как и ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился ниже $65 за баррель. При этом навес предложения валюты со стороны экспортеров сегодня может перевесить, что позволит рублю отыграть часть вчерашних потерь. В текущей ситуации ожидаем, что пара "юань-рубль" продолжит движение в нижней половине диапазона 11-11,5 руб./юань".

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение отойти от попыток стран Евросоюза решить кризис на Украине посредством давления на Россию и расширения санкций, сообщила в понедельник The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. "Я не участвую", - по сути, так сказал Трамп", - приводит NYT слова чиновника, знакомого с деталями беседы Трампа с европейскими лидерами на прошлой неделе.

Несколько собеседников издания подтвердили, что Трамп донес до официальных лиц ЕС, что не намерен ради решения украинского кризиса оказывать давление на Россию, тем более - вводить жесткие санкции.

Тем временем издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Трамп подумывает об отказе от мирных переговоров по Украине и может ввести санкции против России уже на этой неделе.

"Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе", - говорится в статье. По словам одного из источников издания, ограничения, скорее всего, не будут включать новые банковские санкции, обсуждаются другие варианты.

Кроме того, один из источников издания сообщил, что президент США "устал от мирных переговоров" и "подумывает о том, чтобы отказаться от них".

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила The Wall Street Journal: "Президент Трамп ясно дал понять, что хочет мирного соглашения, достигнутого путем переговоров".

Ранее американский лидер, выступая перед журналистами в Нью-Джерси, заявил, что "безусловно" раздумывает над введением дополнительных санкций в отношении России.

Цены на нефть ускорили темпы падения в ходе волатильных торгов вторника.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 0,46%, до $64,44 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,5% от уровня закрытия пятницы, до $61,21 за баррель. В понедельник основные торги WTI не проводились из-за праздника.

Трейдеры продолжают следить за новостями международной торговли после кратковременного обострения напряженности в отношениях между США и Евросоюзом в конце прошлой недели. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что рекомендовал ввести пошлину на товары из ЕС в размере 50% с 1 июня. Позднее он согласился отсрочить введение этих тарифов до 9 июля.

Ожидания ускоренного наращивания производства странами ОПЕК+ сдерживают активность покупателей нефти. Как сообщали СМИ, участники альянса обсуждают возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с) в июле. Участники рынка опасаются, что это может привести к формированию избытка предложения. Встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн б/с, состоится в конце текущей недели.

В центре внимания инвесторов остаются переговоры между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе, успех которых может привести к смягчению санкций против нефтяного экспорта Ирана.

Банк России во вторник, 27 мая, в рамках аукциона недельного репо разместил 200 млрд рублей (при лимите 200 млрд рублей и спросе 614,195 млрд рублей) в среднем по ставке 21,28% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 20 мая, ЦБ разместил 940 млрд рублей (при лимите 940 млрд рублей и спросе 2 трлн 154,889 млрд рублей) в среднем по ставке 21,25% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 мая 2025 года 19:55
Рынок акций РФ во вторник отскочил выше 2735п по индексу МосБиржи после 5-дневного снижения, лидировал ПИК
Москва. 27 мая. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх за счет закрытия части коротких позиций игроками на фоне локальной перепроданности в условиях сомнений в скором урегулировании украинского конфликта и опасений введения США новых антироссийских санкций; сдерживающим для покупателей фактором выступила слабая нефть (фьючерс на Brent просел ниже $64 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил выше 2735 пунктов после 5-дневного снижения; лидерами роста выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+7%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+6,3%) и "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+5,2%).    читать дальше
.
27 мая 2025 года 19:30
Рубль во вторник незначительно опустился в паре с юанем, несмотря на довольно активное снижение на рынке нефти
Москва. 27 мая. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам вторника. Рубль незначительно подешевел, несмотря на усиление снижения цен на нефть, так как спрос на рублевую ликвидность поддерживался подготовкой экспортеров к основным налоговым выплатам. В среду в бюджет будут перечислены НДФЛ, НДПИ, налог на прибыль, страховые взносы, НДС и акцизы.    читать дальше
.
27 мая 2025 года 19:02
ЦБ РФ, скорее всего, перейдет к снижению ставки в июле - "Альфа-Капитал"
ЦБ РФ, скорее всего, перейдет к снижению ключевой ставки в июле, полагают аналитики "Альфа-Капитала". "Учитывая все еще высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса, мы бы не ждали снижения ключевой ставки ЦБ РФ уже в июне, но регулятор может продолжить смягчение риторики, - пишут эксперты в...    читать дальше
.
27 мая 2025 года 18:34
Покупать акции Акрона стоит после их ухода ниже 14000 рублей - Freedom Finance Global
Покупать акции "Акрона" стоит после их ухода ниже 14000 рублей и после перехода Банка России к смягчению монетарных условий, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Выручка компании в 1К25 по МСФО выросла на 30% г/г, до 66,9 млрд руб. EBITDA увеличилась на 92% г/г, составив 26,34...    читать дальше
.
27 мая 2025 года 18:12
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Will Semiconductor с прогнозной ценой CNY147,6
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Will Semiconductor с прогнозной стоимостью 147,6 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 16,3% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. "Мы позитивно оцениваем перспективы эмитента. Компания...    читать дальше
.
27 мая 2025 года 17:47
"БКС МИ" подтверждает негативную оценку акций Мечела
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает негативную оценку акций ПАО "Мечел" с прогнозной стоимостью на уровне 69 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент выпустил операционные результаты за I квартал 2025 года. "Компания показала заметное снижение в добыче угля, хотя...    читать дальше
.
27 мая 2025 года 17:23
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций Магнита до 4500 руб
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций "Магнита" и снижают прогнозную стоимость до 4500 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика брокера Александра Самуйлова. Ритейлер представил нейтральные финансовые...    читать дальше
.
27 мая 2025 года 17:04
"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Ренессанс Страхование на уровне 152,2 руб
"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций Группы "Ренессанс Страхование" на уровне 152,2 рубля за штуку и рейтинг "покупать" для них, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Страховщик представил финансовые результаты за первый квартал 2025 года...    читать дальше
.
27 мая 2025 года 16:37
Причин для роста цены акций Мечела пока нет - "Т-Инвестиции"
-Инвестиции" не рекомендуют покупать акции ПАО "Мечел", причин для роста их котировок пока нет, говорится в комментарии аналитиков брокера. Угледобывающая компания опубликовала производственные итоги за первый квартал 2025 года. Генеральный директор "Мечела" подчеркивает, что охлаждение спроса на...    читать дальше
.
27 мая 2025 года 16:12
Акции Ренессанс Страхование остаются привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Группы "Ренессанс Страхование" остаются привлекательными для долгосрочных вложений, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент раскрыл финансовые результаты за первый квартал 2025 года, продемонстрировав высокие темпы роста суммы страховых премий и увеличение...    читать дальше
.
27 мая 2025 года 15:23
Инвестбанк "Синара" подтверждает рекомендацию "продавать" для бумаг Мечела
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рекомендацию "продавать" для обыкновенных и привилегированных акций "Мечела", сообщается в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина. "Эмитент раскрыл операционные результаты за 1К25, которые мы оцениваем как слабые. Основной причиной падения добычи...    читать дальше
.
27 мая 2025 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Транснефти с целью 1365 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1365 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,55%, стоп-приказ: 1185 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики...    читать дальше
.
27 мая 2025 года 14:32
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям Полюса
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям "Полюса" с целевой ценой 2172 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Вслед за ралли мировых цен на золото котировки "Полюса" также обновили исторические максимумы, приблизившись к 2000 руб.,...    читать дальше
.
27 мая 2025 года 13:54
S&P 500, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 5770-5940п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5770-5940 пунктов при среднем уровне волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Раимжан Байтерек. Фьючерс на S&P 500 демонстрирует позитивную динамику, прибавляя около 1,5%, отмечает эксперт. Он прогнозирует на...    читать дальше
.
27 мая 2025 года 13:25
Акции Инарктики интересны для долгосрочных инвестиций - ПСБ
Акции "Инарктики" интересны для долгосрочных инвестиций, считает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова. Совет директоров "Инарктики" рекомендовал дивиденды - 10 рублей на акцию (доходность 1,7%) по итогам IV квартала 2024 года. В результате суммарный дивиденд за 2024 год может составить 50 руб. на...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.