"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Ренессанс Страхование на уровне 152,2 руб

"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций Группы "Ренессанс Страхование" на уровне 152,2 рубля за штуку и рейтинг "покупать" для них, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Страховщик представил финансовые результаты за первый квартал 2025 года по МСФО. Отчпетность мы оцениваем нейтрально. Чистая прибыль снизилась из-за нерегулярных статей, но бизнес компании продолжает расширяться. При этом эмитент продолжает уделять большое внимание развитию цифровых технологий и комплементарных нестраховых сервисов, что создает основу для будущего устойчивого роста", - указывает эксперт.

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