"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям "Полюса" с целевой ценой 2172 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Вслед за ралли мировых цен на золото котировки "Полюса" также обновили исторические максимумы, приблизившись к 2000 руб., однако к текущему моменту скорректировались к 1700 руб., что, на наш взгляд, формирует удачный момент для покупки, - пишет эксперт. - Стоимость золота сохраняется на высоком уровне, колеблясь около $3300 за унцию, что поддержит финансовые результаты компании в условиях сокращения производства до 2,5-2,6 млн унций".

Аналитик ожидает, что по итогам 2025 года " Полюс" выплатит дивиденды в размере 145 руб. на акцию с форвардной доходностью 8,5%.

"Однако мы полагаем, что наиболее важным драйвером котировок является вхождение в активную фазу реализации проекта Сухого Лога, который в совокупности с тремя менее масштабными инициативами (ЗИФ-5, Чертово Корыто и Чульбаткан) обеспечит рост производства золота компании к 2031 году в 2 раза, до 6,0 млн унций, - прогнозирует Данилов. - Мы устанавливаем рекомендацию "покупать" для бумаг "Полюса" с целевой ценой 2172 рубля".

В то же время стратег инвесткомпании выделяет в качестве ключевых рисков для динамики акций ощутимое падение показателей прибыльности компании в 2025 году на фоне спада добычи и укрепление рубля, негативно влияющее на результаты экспортеров.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.