Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- прибыль промышленных предприятий Китая с начала 2025 года;

- индекс потребительского климата Германии Gfk за июнь;

- заказы на товары длительного пользования США в апреле;

- индекс потребительского доверия США в мае;

- акционеры "Европлана" обсудят дивиденды за 2024 год;

- квартальные результаты Dollar Tree.

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