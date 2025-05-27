Рынок акций РФ будет искать поводы для разворота вверх - "Алор Брокер"

Российский рынок акций в ближайшее время будет искать поводы для разворота и движения вверх, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Падение на рынке происходит на небольших объемах торгов, примерно на треть меньше среднедневного объема торгов последних месяцев, а это говорит о том, что основная масса инвесторов не сокращает длинные позиции. Идет шестой день безоткатного снижения, рынок выглядит локально перепроданным. Кроме того, практически закрыты "гэпы" от 9 и 10 апреля, то есть можно говорить о том, что цель распродаж достигнута, - пишет эксперт в материале инвесткомпании. - Таким образом, с большой вероятностью в отсутствие нового негатива агрессивные спекулянты будут ловить момент для закрытия "шортов" и переворота вверх. Поводом для этого могут стать ожидания хорошей статистики по инфляции, что увеличит надежды на мягкое решение совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке в конце следующей недели. Как только наметится восходящее движение, к нему нужно будет присоединяться".

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