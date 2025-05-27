Цены на нефть умеренно снижаются

Азиатские фондовые рынки не показывают единой динамики во вторник. Нефть умеренно дешевеет во вторник утром, Brent торгуется у $64,5 за баррель.

Азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно на торгах во вторник, трейдеры оценивают статданные из Китая и Южной Кореи и продолжают следить за ситуацией в торговой сфере.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из Евросоюза в размере 50% с 1 июня. Однако на выходных Трамп в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам.

Между тем, Китай и ЕС планируют провести очередной раунд переговоров о торговых взаимоотношениях и экономическом сотрудничестве на полях мероприятия ВТО в Париже в начале июня, сообщает китайская газета Global Times. Министр торговли КНР Ван Вэньтао, как ожидается, встретится с европейским комиссаром по торговле Марошом Шефчовичем.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-апреле выросла на 1,4% относительно того же периода прошлого года - до 2,117 трлн юаней ($294 млрд), сообщило во вторник Государственное статистическое управление (ГСУ). В первом квартале прибыль увеличилась на 0,8%. Ускорение темпов роста показывает, что принятые Пекином меры по стимулированию экономической активности и сдерживанию торговых рисков приносят свои плоды, отмечает Trading Economics.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,3% в ходе торгов. Заметно дешевеют бумаги Eoptolink Technology (-3,5%), Contemporary Amperex (-1%).

Рыночная стоимость LONGi Green Energy Technology упала на 3,8% на новости о том, что основатель компании Ли Чжэнго оставит руководство ею.

Цена акций BYD Co. опустилась на 3% в Шанхае и на 3,7% в Гонконге на информации о том, что автопроизводитель снижает цены на свою продукцию.

Гонконгский индекс Hang Seng уменьшился на 0,2%. В числе лидеров снижения - бумаги Zijin Mining (-4%), Geely Automobile (-3,5%), JD.com Inc. (-3%). В то же время уверенно дорожают акции фармкомпаний CSPC Pharmaceutical (+4,6%), Sino Biopharmaceutical (+3,5%), China Resources Beer (+2,6%).

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,3%. Лидерами роста являются бумаги Kawasaki Heavy Industries (+4,4%), J. Front Retailing (+2,7%), Furukawa Electric Co. (+2,7%). В то же время дешевеют акции Sumitomo Pharma (-2,2%), Rakuten Group (-2,2%), Disco Corp. (-1,3%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI теряет 0,6%, несмотря на позитивные статданные. Индекс потребительского доверия в Южной Корее в мае вырос до максимальных с октября 2024 года 101,8 пункта по сравнению с 93,8 пункта в апреле, сообщил во вторник ЦБ страны.

Капитализация Samsung Electronics снизилась в ходе торгов на 1,3%, SK Hynix - на 0,3%, LG Energy Solution - на 2,7%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,4%.

Цены на нефть умеренно снижаются утром во вторник на фоне опасений дальнейшего ускоренного наращивания нефтедобычи странами ОПЕК+.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:02 мск опускается на $0,21 (0,32%), до $64,53 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на $0,04, до $64,74 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,28 (0,46%) от уровня закрытия пятницы, до $61,25 за баррель. В понедельник основные торги WTI не проводились из-за праздника.

Негативное влияние на цены продолжают оказывать ожидания ускоренного наращивания производства странами ОПЕК+. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что восемь стран альянса обсуждают возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле. Участники рынка опасаются, что это может привести к формированию избытка предложения. Встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, состоится в конце текущей недели.

Некоторую поддержку котировкам фьючерсов на нефть накануне оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп согласился отсрочить введение повышенных тарифов на импорт из ЕС до 9 июля. В прошлую пятницу Трамп сообщил, что рекомендовал ввести пошлину на товары из ЕС в размере 50% с 1 июня.

Инвесторы продолжают следить за переговорами Вашингтона и Тегерана относительно иранской ядерной программы. Переговорам грозят серьезные трудности, если Вашингтон действительно хочет лишить Тегеран возможности мирного использования ядерной энергии, заявил в понедельник телеканалу CNN представитель иранского МИД Исмаил Багаи. "Если в планах США отнять у иранцев право на мирную ядерную энергию, то я думаю, это станет настолько проблематичным, что подорвет весь процесс", - сказал он.

Пятый раунд консультаций США и Ирана состоялся в пятницу в Риме. По данным источников The Wall Street Journal, он завершился без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно хода переговоров. "Я не знаю, скажу ли я вам что-то хорошее или плохое в последующие два дня, но у меня есть ощущение, что я смогу сказать вам что-то хорошее. У нас был реальный прогресс, серьезный прогресс", - сказал Трамп.