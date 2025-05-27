Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в частности, опасений относительно возможного затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, с одной стороны, и ожиданий скорого начала периода смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение отойти от попыток стран Евросоюза решить кризис на Украине посредством давления на Россию и расширения санкций, сообщила в понедельник The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. "Я не участвую", - по сути, так сказал Трамп", - приводит NYT слова чиновника, знакомого с деталями беседы Трампа с европейскими лидерами на прошлой неделе. Несколько собеседников издания подтвердили, что Трамп донес до официальных лиц ЕС, что не намерен ради решения украинского кризиса оказывать давление на Россию, тем более - вводить жесткие санкции.

Тем временем издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Трамп подумывает об отказе от мирных переговоров по Украине и может ввести санкции против России уже на этой неделе. "Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе", - говорится в статье. По словам одного из источников издания, ограничения, скорее всего, не будут включать новые банковские санкции, обсуждаются другие варианты. Кроме того, один из источников издания сообщил, что президент США "устал от мирных переговоров" и "подумывает о том, чтобы отказаться от них".

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила The Wall Street Journal: "Президент Трамп ясно дал понять, что хочет мирного соглашения, достигнутого путем переговоров".

Торги на американских фондовых биржах накануне не проводились в связи с праздничным днем (День поминовения).

Азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно на торгах во вторник, трейдеры оценивают статданные из Китая и Южной Кореи и продолжают следить за ситуацией в торговой сфере. В минувшую пятницу президент США Трамп рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из Евросоюза в размере 50% с 1 июня. Однако на выходных Трамп в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам.

Между тем Китай и ЕС планируют провести очередной раунд переговоров о торговых взаимоотношениях и экономическом сотрудничестве на полях мероприятия ВТО в Париже в начале июня, сообщает китайская газета Global Times. Министр торговли КНР Ван Вэньтао, как ожидается, встретится с европейским комиссаром по торговле Марошом Шефчовичем.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,3% в ходе торгов. Гонконгский индекс Hang Seng уменьшился на 0,2%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi снизился на 0,6%, несмотря на позитивные статданные. Индекс потребительского доверия в Южной Корее в мае вырос до максимальных с октября 2024 года 101,8 пункта по сравнению с 93,8 пункта в апреле, сообщил во вторник ЦБ страны. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,3%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют ярко выраженной динамики утром во вторник на фоне опасений дальнейшего ускоренного наращивания нефтедобычи странами ОПЕК+. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск выросла на 0,09%, до $64,8 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на $0,04, до $64,74 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизилась к этому времени всего на 1 цент от уровня закрытия пятницы, до $61,52 за баррель. В понедельник основные торги WTI не проводились из-за праздника.

Негативное влияние на цены продолжают оказывать ожидания ускоренного наращивания производства странами ОПЕК+. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что восемь стран альянса обсуждают возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле. Участники рынка опасаются, что это может привести к формированию избытка предложения. Встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, состоится в конце текущей недели.

Некоторую поддержку котировкам фьючерсов на нефть оказывают новости о том, что президент США Трамп согласился отсрочить введение повышенных тарифов на импорт из ЕС до 9 июля. В прошлую пятницу Трамп сообщил, что рекомендовал ввести пошлину на товары из ЕС в размере 50% с 1 июня.

Инвесторы также продолжают следить за переговорами Вашингтона и Тегерана относительно иранской ядерной программы. Переговорам грозят серьезные трудности, если Вашингтон действительно хочет лишить Тегеран возможности мирного использования ядерной энергии, заявил в понедельник телеканалу CNN представитель иранского МИД Исмаил Багаи. "Если в планах США отнять у иранцев право на мирную ядерную энергию, то я думаю, это станет настолько проблематичным, что подорвет весь процесс", - сказал он.

Пятый раунд консультаций США и Ирана состоялся в пятницу в Риме. По данным источников The Wall Street Journal, он завершился без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры. В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно хода переговоров. "Я не знаю, скажу ли я вам что-то хорошее или плохое в последующие два дня, но у меня есть ощущение, что я смогу сказать вам что-то хорошее. У нас был реальный прогресс, серьезный прогресс", - сказал Трамп.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,476 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,893 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 мая снизился на 0,16% и составил 111,86 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (24-26 мая) потерял 0,06%, опустившись до 1063,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-22Р" (-1,42%), "ГТЛК-001Р-07" (-0,72%) и "ГТЛК-001Р-08" (-0,64%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,61%), "Почта России-БО-002P-03" (+0,47%) и "РЖД-32" (+0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Партнерство, инвестиции, развитие" 27 мая начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-03-001P объемом 500 млн рублей. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов до погашения установлена на уровне 30% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 19-35-го купонов, еще 15% от номинала в дату выплаты 36-го купона.

ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) увеличило объем выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-07 с 1 млрд рублей до 6,5 млрд рублей. Компания установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 21,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 23,3% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Амортизация не предусмотрена. Сбор заявок на выпуск прошел 26 мая. Техразмещение запланировано на 29 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ХК "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) 28 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-14 с переменным купоном объемом не более 45 млрд рублей. По выпуску предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда не выше 200 базисных пунктов. Техническое размещение облигаций запланировано на 3 июня.

ЛК "Европлан" (MOEX: LEAS) установила ставку 6-го купона 3-летних облигаций серии 001P-08 объемом 8,5 млрд рублей на уровне 25% годовых. Компания разместила выпуск в декабре 2024 года. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред 4% годовых. Эмиссия предусматривает амортизационную структуру погашения: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО") установила ставку 10-го купона облигаций серии 04-КИ на уровне 24,5% годовых. Выпуск со сроком обращения 11,5 года объемом 11,3 млрд рублей был размещен в июне 2023 года по ставке 11% годовых. Ставка 2-47-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки ЦБ, действующей по состоянию на 30-й день, предшествующий дате начала купона, и 3,5%. Купоны квартальные.