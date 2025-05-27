"Мои Инвестиции" осторожно оценивают акции "Газпром нефти"

"Мои Инвестиции" с осторожностью оценивают перспективы акций "Газпром нефти", как и всего российского нефтегазового сектора в целом, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Мы полагаем, что в будущем эмитент может снизить коэффициент дивидендных выплат с 75% до 50% прибыли по МСФО. Также нельзя исключать, что внешние ограничения приведут к дополнительным списаниям зарубежных активов компании, что негативно отразится на ее прибыли", - указывают эксперты.

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