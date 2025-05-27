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Главная / Мнения аналитиков / "Мои Инвестиции" осторожно оценивают акции "Газпром нефти"
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27 мая 2025 года 09:14
"Мои Инвестиции" осторожно оценивают акции "Газпром нефти"
"Мои Инвестиции" с осторожностью оценивают перспективы акций "Газпром нефти", как и всего российского нефтегазового сектора в целом, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала. "Мы полагаем, что в будущем эмитент может снизить коэффициент дивидендных выплат с 75% до 50% прибыли по МСФО. Также нельзя исключать, что внешние ограничения приведут к дополнительным списаниям зарубежных активов компании, что негативно отразится на ее прибыли", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ/НЕФТЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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