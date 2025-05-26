Рубль в понедельник умеренно понизился в паре с юанем на фоне стабилизации на рынке нефти

Москва. 26 мая. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль опустился на фоне стабилизировавшихся к вечеру цен на нефть. При этом в течение дня спрос на рублевую ликвидность продолжил поддерживаться при подготовке экспортеров к налоговым выплатам, предстоящим в середине недели. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,09 руб., что на 6,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 27 мая на 5,2 копейки, до 79,6588 руб./$1, и уменьшил курс евро на 5,63 копейки, до 90,4644 руб./EUR1.

"На прошлой неделе китайский юань обновил локальный минимум относительно рубля. Важным событием для курса национальной валюты на прошлой неделе стало решение правительства продлить требование об обязательной продаже валютной выручки еще на один год, до 30 апреля 2026 года. На данный момент механизм подразумевает зачисление не менее 40% валютной выручки на банковские счета в России и продажу не менее 90% от этого количества. Это будет способствовать стабильности курса рубля. Китайский юань за неделю подешевел на 1,4% - до 11,02 руб. По данным фьючерсов на Мосбирже, курс доллара снизился на 1,63%, до 79,45 руб., евро - на 0,62%, до 90,15 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Экспортеры, перечень которых установлен указом президента РФ, вновь обязаны репатриировать и продавать часть валютной выручки.

Премьер-министр Михаил Мишустин 22 мая подписал постановление о продлении этого требования до 30 апреля 2026 года. Ранее источник, знакомый с ходом подготовки документа, сообщил, что указ с новыми сроками действия обязательной продажи валютной выручки был подписан 15 мая. В прежней редакции и указ, и постановление действовали до 30 апреля 2025 г.

Так, экспортеры, которые входят в утвержденный президентским указом перечень (этот документ носит закрытый характер и не публикуется - ИФ), с 25 мая 2025 года обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, сообщило правительство. Также эти компании обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках, но не менее 25% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, отмечено в сообщении.

Таким образом, базовые параметры режима остались неизменными.

Цены на нефть вновь перешли к слабому повышению к вечеру понедельника, относительно стабилизировавшись вблизи текущих уровней после повышенной волатильности, наблюдавшейся в ходе дневных торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск поднялась на 0,12%, до $64,85 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 0,15%, до $61,61 за баррель.

Негативное влияние на цены продолжают оказывать ожидания ускоренного наращивания производства странами ОПЕК+. На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что восемь стран альянса обсуждают возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле. Участники рынка опасаются, что это может привести к формированию избытка предложения.

В центре внимания инвесторов также остаются переговоры между США и Ираном по иранской ядерной проблеме. По данным источников The Wall Street Journal, встреча делегаций двух стран в Риме завершилась без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.

Новости о том, что президент США Дональд Трамп согласился отсрочить введение повышенных тарифов на импорт из ЕС, сдерживают снижение цен на нефть. Президент США во время разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам. 23 мая Трамп рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из ЕС в размере 50% с 1 июня.

Ставки межбанковского кредитного рынка практически не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 мая опустилась на 4 базисных пункта - до 20,79% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в понедельник осталась на прежнем уровне - 20,92% годовых, срочная версия на срок 3 месяца уменьшилась на 1 базисный пункт, до 21,64% годовых. Версия на шесть месяцев не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась на отметке 22,09% годовых.