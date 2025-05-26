Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 10,8-11,4 руб./юань на текущей неделе - УК "Первая"

Курсы валютных пар доллар/рубль и юань/рубль, вероятно, будут находиться в диапазонах 78-82 руб./$1 и 10,8-11,4 руб. за юань соответственно на текущей неделе под влиянием майских налоговых выплат, считают аналитики УК "Первая".

Эксперты также полагают, что летом, при отсутствии значимых изменений в геополитике, рубль может перейти к ослаблению: вероятнее всего, экспортная выручка уменьшится, спрос на иностранную валюту вырастет, рублевые процентные ставки будут снижаться, а рост экономической активности перестанет замедляться. "В ближайшие три-шесть месяцев ожидаем ослабление рубля в рамках движения от уровня 78-80 руб./$1 к 90-95 руб./$1", - говорится в материале экспертов.

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