Рубль днем умеренно снижается в паре с юанем на фоне нестабильной нефти

Москва. 26 мая. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в понедельник. Рубль дешевеет на фоне волатильных торгов на рынке нефти. При этом спрос на рублевую ликвидность продолжает поддерживаться при подготовке экспортеров к налоговым выплатам, предстоящим в середине недели. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,0845 руб., что на 6,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 64 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,09 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 97 копеек, до 91,12 руб./EUR1.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 78-81 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 89-92 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

"Рубль продолжает тренд на укрепление, его поддерживают валютные ограничения и высокая ключевая ставка, - пишет эксперт в комментарии. - Также на стороне российского рубля - традиционное приближение пика налоговых выплат. Траектория движения национальной валюты во многом продолжает зависеть от динамики восстановления спроса на импорт, а также геополитической и санкционной риторики. При этом не на стороне рубля - дешевеющая нефть".

Рубль может на текущей неделе снова протестировать локальные пики, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

По мнению аналитика, в начале текущей недели сезонные и фундаментальные факторы все еще будут работать в пользу укрепления рубля. "Так, на фоне приближения сроков налоговых выплат (28 мая) предложение иностранной валюты останется повышенным, - отмечает он в комментарии. - Несмотря на то, что в мае ожидается снижение сборов по нефтегазовым доходам, общий объем налоговых сборов в текущем месяце, по нашим оценкам, превысит апрельские уровни, а значит, потребует не менее активной аккумуляции рублевой ликвидности налогоплательщиками. Кроме того, высоким остается спрос на рублевые активы на фоне усиления ожиданий перехода ЦБ к снижению ключевой ставки уже 6 июня".

В таких условиях тренд к укреплению рубля, по мнению Попова, сохранится и на текущей неделе, что может привести к тестированию курсом недавних локальных пиков.

"Впрочем, геополитический новостной фон все еще может сыграть против рубля в понедельник, - допускает эксперт. - Однако его влияние в последнее время ослабевает, и мы считаем, что действие внутренних факторов будет в ближайшее время определяющим для курсообразования. Сегодня ждем сохранения курсовых котировок в нижней части текущего торгового диапазона 11-11,5 руб. за юань".

Риски временного ухода курса валютной пары "юань-рубль" ниже уровня в 11 руб. за юань в целом пока сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль заметно укреплялся на прошедшей неделе, несмотря на ухудшение геополитического фона. Помимо слабого спроса, на его стороне временно может играть фактор более высокого предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в связи с налоговым периодом. На неделе также официально продлили меры валютного контроля, но параметры репатриации остались на прежних низких уровнях", - пишут эксперты в комментарии.

Цены на нефть по итогам прошедшей недели снизились, констатируют аналитики банка. Давление на котировки оказали сообщения о потенциальном ускорении добычи ОПЕК+ не только в июне, но и в июле, отмечают они. "В целом цены могут пока задержаться вблизи $64,5-65,5 за баррель, а дальнейшую динамику им зададут итоги встречи ОПЕК+", - говорится в материале экспертов банка.

Экспортеры, перечень которых установлен указом президента РФ, вновь обязаны репатриировать и продавать часть валютной выручки.

Премьер-министр Михаил Мишустин 22 мая подписал постановление о продлении этого требования до 30 апреля 2026 года. Ранее источник, знакомый с ходом подготовки документа, сообщил, что указ с новыми сроками действия обязательной продажи валютной выручки был подписан 15 мая. В прежней редакции и указ, и постановление действовали до 30 апреля 2025 г.

Так, экспортеры, которые входят в утвержденный президентским указом перечень (этот документ носит закрытый характер и не публикуется - ИФ), с 25 мая 2025 года обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, сообщило правительство. Также эти компании обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках, но не менее 25% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, отмечено в сообщении.

Таким образом, базовые параметры режима остались неизменными.

Цены на нефть перешли к снижению, растеряв рост, достигнутый ранее в ходе торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 0,12%, до $64,68 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,18%, до $61,42 за баррель.

Негативное влияние на цены продолжают оказывать ожидания ускоренного наращивания производства странами ОПЕК+. На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что восемь стран альянса обсуждают возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле. Участники рынка опасаются, что это может привести к формированию избытка предложения.

В центре внимания инвесторов также остаются переговоры между США и Ираном по иранской ядерной проблеме. По данным источников The Wall Street Journal, встреча делегаций двух стран в Риме завершилась без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.

Новости о том, что президент США Дональд Трамп согласился отсрочить введение повышенных тарифов на импорт из ЕС, сдерживают снижение цен на нефть. Президент США во время разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам. 23 мая Трамп рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из ЕС в размере 50% с 1 июня.