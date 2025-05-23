Прогнозная цена акций Т-Технологий на горизонте 2025г - 3800 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Т-Технологии" на горизонте текущего года составляет 3800 рублей за штуку, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Дивидендная доходность акций эмитента выглядит небольшой, составляя только около 1,1% за квартал. Это очень невысокий показатель, даже для "голубых фишек", но, учитывая значительные инвестиции компании в новые проекты, ее можно только похвалить за высокий уровень корпоративного управления, одним из показателей которого являются ежеквартальные регулярные выплаты дивидендов, - пишет эксперт в обзоре. - Менеджмент "Т-Технологий" в целях поощрения акционеров доходами от их вложений также не исключает дополнительной программы buyback на Московской бирже, хотя предыдущая, предполагающая выкуп до 10% капитала, еще полностью не завершена. Возвращение к программам обратного выкупа может повысить интерес миноритарных акционеров к акциям эмитента".

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