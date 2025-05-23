"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 4800 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Яндекс" с целью 4800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 3800 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Алиса" будет заказывать пропуска, управлять домофоном и камерами видеонаблюдения в новостройках девелопера MR Group. Компания рассчитывает занять треть рынка интеграции цифровых систем в новостройках к 2030 году, отмечают аналитики. Рынок таких услуг оценивается в 20 млрд руб., и его участники ждут роста конкуренции, когда на него выйдут с аналогичными решениями Сбербанк, МКПАО "ВК", ПАО "МТС" и другие IT-компании с собственными экосистемами.

"С технической точки зрения цена скорректировалась к сильному уровню поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 3800 руб. риск на портфель составит 0,25%", - указывают в "Финаме".

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