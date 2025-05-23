Рубль может вновь протестировать сверху вниз уровень в 11 руб./юань в пятницу - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может вновь протестировать сверху вниз поддержку на уровне 11 руб. за юань на торгах в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Позиции рубля по итогам торгов в четверг практически не изменились. Пара юань/рубль потеряла символические 0,02%, закончив сессию в районе 11,05 руб. за юань. Курс доллара остался в районе 79,7 руб./$1. Отметим, что в ходе сессии пара юань/рубль протестировала поддержку на уровне 11 руб. за юань, однако достаточно быстро смогла отыграть потери и вернуться к уровням предыдущего закрытия", - указывает эксперт в комментарии.

Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок в рубле. Основными факторами поддержки для национальной валюты продолжат оставаться стабильная ситуация в ценах на нефть и слабый спрос на валюту со стороны юрлиц. При этом приближение пика налоговых выплат, который приходится на начало следующей недели, будет способствовать росту предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. В такой ситуации ожидаем, что в рамках пятничной сессии пара юань/рубль продолжит двигаться в нижней половине диапазона 11-11,5 рубля и вновь может протестировать поддержку на уровне 11 рублей.

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