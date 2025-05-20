"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций НЛМК

"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целевой ценой 180 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста 40% на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии руководителя отдела аналитики Кирилла Комарова.

"Во втором полугодии 2024-го снизился спрос на сталь на внутреннем рынке из-за высокой ключевой ставки и отмены популярных льготных ипотечных программ. Скорее всего, пониженный спрос сохранится и в первом полугодии 2025-го, - отмечает эксперт. - На наш взгляд, слабость рынка стали в 2025 году и значительная часть рисков уже в цене. Акции металлургов уже довольно долго находятся под давлением, а перспективы смягчения политики ЦБ становятся все отчетливее. Как чувствительная к экономическому циклу индустрия, металлургия должна сильнее рынка среагировать на первое снижение ставки. Поэтому мы видим невысокий потенциал коррекции в сравнении с высоким потенциалом восстановления котировок в акциях "НЛМК".

"НЛМК", по мнению аналитика, выглядит более выигрышно по сравнению с "ММК" и "Северсталью" за счет сохранения высокой доли экспортных поставок (более 30%). Поэтому на компанию не так сильно влияет снижение спроса на сталь в России. "Кроме того, "НЛМК" не в цикле высоких капитальных затрат, а долговая нагрузка около нуля, поэтому компания может выплатить большие дивиденды за 2024 год в сравнении с конкурентами", - добавляет Комаров.

По оценке эксперта, акции "НЛМК" по-прежнему торгуются недорого по форвардному мультипликатору EV/EBITDA за 2025 год (3,7x) относительно исторического среднего (более 5x).

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