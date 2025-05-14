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14 мая 2025 года 11:43
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг РусАгро
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг "РусАгро" из-за неопределенности вокруг уголовного дела против Вадима Мошковича и его последствий для бизнеса компании, говорится в материале аналитика брокера Александра Самуйлова. "Движение котировок бумаг эмитента происходит на фоне проведения совета директоров, которое должно было состояться накануне. Ожидалось, что одним из вопросов должна была стать выплата дивидендов за 2024 год. Впрочем публикации решения по дивидендам, как и подробностей заседания пока нет", - отмечает эксперт. Последний раз компания выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года. Возможность для возобновления выплат у "РусАгро" появилась после перерегистрации бизнеса в России, обращает внимание Самуйлов. Акции "РусАгро" с начала текущего года упали в цене на 38%, констатирует эксперт брокера. Это произошло после заведения уголовного дела и задержания основателя холдинга Вадима Мошковича, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАГРО-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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