"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг "РусАгро" из-за неопределенности вокруг уголовного дела против Вадима Мошковича и его последствий для бизнеса компании, говорится в материале аналитика брокера Александра Самуйлова.

"Движение котировок бумаг эмитента происходит на фоне проведения совета директоров, которое должно было состояться накануне. Ожидалось, что одним из вопросов должна была стать выплата дивидендов за 2024 год. Впрочем публикации решения по дивидендам, как и подробностей заседания пока нет", - отмечает эксперт.

Последний раз компания выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года. Возможность для возобновления выплат у "РусАгро" появилась после перерегистрации бизнеса в России, обращает внимание Самуйлов.

Акции "РусАгро" с начала текущего года упали в цене на 38%, констатирует эксперт брокера. Это произошло после заведения уголовного дела и задержания основателя холдинга Вадима Мошковича, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

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