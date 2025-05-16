Средний чек по ипотеке вырос до 4,4 млн рублей

В России подскочил средний объем ипотеки в расчете на одного клиента - к 1 апреля он достиг рекордных 4,4 млн рублей, следует из статистики ЦБ, которую проанализировали "Известия" . Лишь с начала года показатель увеличился на 10%. Максимума достиг и средний срок жилищных кредитов - 310,7 месяца, то есть почти 26 лет.

Если человеку оформят ипотеку на 4,4 млн на такой срок с первоначальным взносом 20% и под 30% годовых (именно такие ставки по рыночным ссудам сейчас предлагают в крупнейших банках), то общая сумма выплат составит 14,6 млн рублей, рассчитал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Значит, клиент переплатит более 10 млн. Это делает жилищные кредиты сейчас крайне дорогостоящими для большинства семей и ограничивает круг реальных покупателей недвижимости без господдержки, подчеркнул эксперт.

Крупнейшие банки подтвердили рост среднего чека по ипотеке в этом году. В "Сбере" с декабря 2024-го он увеличился на 20%, рассказали в пресс-службе, ссылаясь на данные "Домклик". В Абсолют Банке с января по апрель отметили повышение на 10%. Там средний чек в апреле достиг 7,2 млн. В ВТБ он тоже рос, но менее значительно.

Основная причина - в увеличении стоимости жилья, пояснила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Особенно это заметно в крупных городах, добавил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. По его словам, в последние годы подорожание недвижимости ускорилось из-за высокой инфляции строительных материалов на фоне санкций.