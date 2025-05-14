Курс рубля сохраняет перспективы ухода выше 11,2 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в целом сохраняет перспективы возврата выше уровня в 11,2 руб. за юань, особенно если развитие геополитической ситуации все же разочарует инвесторов, говорится в материале аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"На динамику котировок нефти в среду повлияют не только недельные данные по запасам от Минэнерго США (которые рискуют показать их рост, как и данные от API), но также и месячный отчет по рынку нефти от ОПЕК. В целом котировки могут несколько снизиться, но пока остаться выше $65 за баррель", - отмечают эксперты.

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