Индекс Мосбиржи может тяготеть к 2900п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи может тяготеть к снижению до уровня 2900 пунктов на торгах в среду, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Инвесторы, учитывая высокие новостные риски четверга, могут продолжит сохранять осторожность. В отсутствие значимых новостей индекс Мосбиржи может тяготеть к откату к нижней границе диапазона 2900-3000 пунктов, который способен сохранить свою актуальность при текущей рублевой стоимости нефти", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.