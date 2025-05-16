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16 мая 2025 года 09:45
Банки в этом году будут наращивать капитал
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Алексей Филиппов\ТАСС
16 мая. FINMARKET.RU - Согласно исследованию АКРА "Ключевые факторы капитализации российских банков в 2024-2025 годах", в 2025 году банки будут вынуждены наращивать капитал, пишет "Коммерсант". "На фоне снижения запаса достаточности капитала у ряда лидеров отрасли относительно регуляторных минимумов проводимая Банком России макропруденциальная и денежно-кредитная политика будет стимулировать банки переходить к аккумулированию собственных средств и укреплению финансовой устойчивости в ближайшие 12 месяцев", - говорится в документе. В АКРА отмечают, что среднее значение норматива достаточности собственного капитала (Н1.0) всех системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на 1 апреля более чем на 1 процентный пункт (п. п.) превышало минимально допустимое значение без учета надбавок (8%). Агентство прогнозирует сокращение темпов роста кредитного портфеля в 2025 году до 10%, что будет поддерживать капитализацию банковской отрасли. "Кредитная активность банков оставалась высокой в 2024 году, несмотря на сдерживающие меры Банка России, что привело к продолжающемуся заметному росту взвешенных по риску активов и обусловило давление на капитал", - говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.
Опубликовано Финмаркет
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