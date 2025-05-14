"БКС МИ" открыл торговую идею "Лонг в акциях НОВАТЭКа против Газпрома"

"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Лонг в акциях "НОВАТЭКа"/Шорт в акциях "Газпрома" с ожидаемой доходностью 10% на горизонте двух месяцев, говорится в обзоре инвесткомпании.

По мнению аналитиков, краткосрочный позитив в бумагах "НОВАТЭКа" может быть вызван прогрессом с реализацией проекта "Арктик СПГ 2". Кроме того, компания выплачивает регулярные дивиденды.

"Газпром" же, в свою очередь, может полностью отказаться от дивидендов за 2024 год.

"Расчетный дивиденд за 2024 год составляет 30,3 руб./ао и подразумевает в случае утверждения высокую доходность 21%. Коэффициент долговой нагрузки в 1,8х находится с запасом ниже порогового 2,5х. Тем не менее мы не верим в положительное решение о выплате дивидендов, Минфином РФ они не забюджетированы", - пишут они.

Долгосрочный взгляд на акции и "НОВАТЭКа", и "Газпрома" у экспертов БКС "нейтральный".

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