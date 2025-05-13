"Финам" понизил рейтинг акций American Express до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций American Express Co. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $293,2 за штуку, что предполагает снижение на 1,9%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"После выхода нашего предыдущего обзора от конца апреля данные бумаги подорожали на 18% на фоне общего ралли широкого рынка США, поддержанного надеждами на торговую деэскалацию в мире, и немного превысили нашу целевую цену, - пишет эксперт. - В связи с этим мы меняем свой взгляд на них на нейтральный. Мы с осторожным оптимизмом оцениваем перспективы American Express. Наша оценка справедливой стоимости акций American Express получена путем сравнения с аналогами по коэффициентам P/B и P/E NTM".

На взгляд аналитика инвесткомпании, риски для American Express связаны с более существенным, чем предполагается, ухудшением глобальной экономической конъюнктуры, например из-за каких-то новых необдуманных мер администрации Трампа в экономической, торговой или миграционной политике, а также из-за дальнейшей эскалации геополитической напряженности. Кроме того, в мире в последние годы в большом количестве появляются различные финтех-компании, которые могут в перспективе оказать давление на положение American Express на рынке платежных услуг.

American Express - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире.

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