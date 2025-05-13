S&P 500, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 5730-5960п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5730-5960 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Раимжан Байтерек.

"Фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют консолидацию. На предстоящую сессию прогнозируем умеренный уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5730-5960 пунктов", - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании.

Также Байтерек отмечает, что S&P 500 уверенно преодолел 200-дневную скользящую среднюю, что означает возврат к полноценному "бычьему" тренду. Уровень 5790 пунктов, выступивший в роли поддержки накануне, остается ключевым ориентиром на вторник, указывает он. "Его удержание критично для закрепления на текущих высотах. Заметим, что индикатор RSI поднялся до максимума за полгода, но еще не достиг зоны перекупленности, поэтому потенциал восходящего движения сохраняется. Ближайший уровень сопротивления для индекса широкого рынка - 6000 пунктов", - говорится в обзоре аналитика.

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