.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Займера" с целью 181 руб
.
13 мая 2025 года 14:30
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Займера" с целью 181 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МФК "Займер" с целью 181 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,5%, стоп-приказ: 140 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 3-х месяцев 2025 года в размере 4,58 руб. на одну обыкновенную акцию, отмечают аналитики. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов - 26 июня 2025 года. Дивидендная доходность может составить 2,98%. "С технической точки зрения цена находится в растущем тренде. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 140 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,93", - указывают эксперты "Финама". МФК "Займер" - российская финтех-компания, специализирующаяся на выдаче PDL- и installment-займов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЗАЙМЕР-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
14 мая 2025 года 14:33
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5850-5940 пунктов на торгах в среду при умеренной волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Амирлана Калымбекова. "Рынок продолжил отыгрывать покупками спад напряженности в торговых взаимоотношениях США с Китаем и... читать дальше
.14 мая 2025 года 14:03
Начало цикла смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США вероятно не ранее октября-декабря текущего года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Данные по инфляции в США за апрель выглядят двойственными, констатирует эксперт. Так, показатель продолжает снижаться в годовом... читать дальше
.14 мая 2025 года 13:37
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целью 38,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: 29,8 рубля, говорится в комментарии инвестиционной... читать дальше
.14 мая 2025 года 13:07
Причин для уверенного оптимизма в отношении цены нефти марки Brent пока не видно, диапазон $60-65 за баррель является обоснованным, полагает эксперт банка ПСБ Екатерина Крылова. "Считаем паузу в торговой войне и снижение градуса эскалации позитивным фактором для нефти. Тем не менее неочевидно, как... читать дальше
.14 мая 2025 года 12:12
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Snap Inc. (владельца приложения Snapchat) с $11 до $10 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитика Сакена Исмаилова. Эмитент представил смешанные результаты за 1К25, констатирует эксперт. Несмотря... читать дальше
.14 мая 2025 года 11:43
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг "РусАгро" из-за неопределенности вокруг уголовного дела против Вадима Мошковича и его последствий для бизнеса компании, говорится в материале аналитика брокера Александра Самуйлова. "Движение котировок бумаг эмитента происходит на фоне проведения... читать дальше
.14 мая 2025 года 11:07
Курс валютной пары юань/рубль в целом сохраняет перспективы возврата выше уровня в 11,2 руб. за юань, особенно если развитие геополитической ситуации все же разочарует инвесторов, говорится в материале аналитиков банка "Санкт-Петербург". "На динамику котировок нефти в среду повлияют не только... читать дальше
.14 мая 2025 года 10:43
Инвесторам стоит временно сконцентрироваться на облигациях с короткой дюрацией в условиях повышенной неопределенности, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Инвесторы на рынке гособлигаций заняли выжидательную позицию в преддверии... читать дальше
.14 мая 2025 года 10:20
Москва. 14 мая. Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже утром в среду. Рубль слегка дешевеет на фоне понижательной коррекции цен на нефть после роста до максимумов почти за три недели по итогам предыдущей сессии. читать дальше
.14 мая 2025 года 10:20
Индекс Мосбиржи может тяготеть к снижению до уровня 2900 пунктов на торгах в среду, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Инвесторы, учитывая высокие новостные риски четверга, могут продолжит сохранять осторожность. В отсутствие значимых... читать дальше
.14 мая 2025 года 10:02
Рубль, вероятно, сможет умеренно укрепиться по отношению к юаню на торгах в среду, сделав еще один шаг к уровню 11 руб. за юань, сообщается в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. Рубль продолжает демонстрировать уверенное движение по... читать дальше
.14 мая 2025 года 09:50
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики в ожидании переговоров в Стамбуле
Москва. 14 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании переговоров российской и украинской делегаций 15 мая в Стамбуле, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.14 мая 2025 года 09:36
Курс рубля может уйти в диапазоны 85-90 руб./$1 и 11,5-12 руб. за юань в среднесрочной перспективе, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. Рубль относительно основных валют укрепился на 0,3-0,5% и остается на годовых максимумах на фоне сохраняющегося дисбаланса... читать дальше
.14 мая 2025 года 09:13
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - окончательный индекс потребительских цен Германии в апреле; - ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти; - еженедельный отчет Минэнерго США о запасах нефти и... читать дальше
.14 мая 2025 года 09:10
Индексы США завершили торги во вторник без единой динамики. Фондовые индексы Китая, Гонконга и Южной Кореи растут в среду, Япония снижается. Нефть дешевеет в српеду утром, Brent торгуется у $66,24 за баррель. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.