"Финам" повысил рейтинг акций "ВИ.ру" до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне 108 рублей, что предполагает потенциал роста 17,5%, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомадова.

"Мы присвоили акциям "ВИ.ру" рейтинг "держать" в начале марта, когда бумаги выросли до нашей целевой цены на фоне общерыночной эйфории и новостей о позитивных операционных результатах компании, - напоминает эксперт. - С тех пор бумага падала вместе с рынком на фоне растущих тревог по поводу геополитических рисков и снижения цены на нефть и теперь имеет подходящий для покупки апсайд. Для оценки целевой стоимости мы использовали сравнительный подход, включающий оценку по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2025 год относительно аналогов среди маркетплейсов из развивающихся стран".

"ВИ.ру" - бенефициар непубличной компании "ВсеИнструменты.ру", ведущего онлайн-игрока на рынке DIY-товаров.

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