"ВТБ Мои Инвестиции" добавили Транснефть в топ-10 российских акций, исключили ЛУКОЙЛ

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги "Транснефти" и удалив "ЛУКОЙЛ", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: "ИКС 5", "Полюс", "НоваБев", "Ростелеком", ЮГК, "Транснефть", "Сургутнефтегаз" ап, Сбербанк, "Т-Технологии", "Яндекс".

"Результаты "Транснефти" по итогам 2024 года превзошли наши ожидания, - отмечает инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещёв. - Доходность свободного денежного потока в следующие три года может превысить 25%, что даёт потенциал для увеличения дивидендных выплат. Кроме того, привилегированные акции компании имеют нулевую чувствительность к колебаниям курса рубля".

В условиях укрепления рубля эксперты брокера видят риски снижения дивидендных выплат "ЛУКОЙЛа" в первом полугодии текущего года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.