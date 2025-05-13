"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "АЛРОСА", сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева.

Импорт алмазов в Индию в прошедшем месяце в годовом сопоставлении не изменился, экспорт бриллиантов в апреле упал на 3%, по данным Совета по содействию экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC).

"Вышедшие данные скорее подтверждают стабилизацию алмазно-бриллиантовой отрасли вблизи низких уровней, однако пока не указывают на разворот тренда вверх (с учетом динамики экспорта бриллиантов). Отметим, индексы цен на алмазы и бриллианты за последние тридцать дней практически не изменились после отскока в марте-апреле", - отмечают эксперты инвесткомпании.

"Сохраняем негативный взгляд на акции "АЛРОСА". Учитывая более низкие цены на алмазы и крепкий курс рубля, полагаем, финансовые результаты алмазодобытчика за I полугодие 2025 года будут скромнее, чем годом ранее: EBITDA, по нашим расчетам, может снизиться на 40-50%. В то же время текущая оценка (М2М) акций эмитента выглядит высокой с Р/Е около 50х против 6-7х исторически", - пишут аналитики в обзоре "БКС МИ".

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