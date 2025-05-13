Курс пары рубль/юань способен вернуться к уровням выше 11,20 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань способен вернуться к уровням выше 11,20 руб./юань в отсутствие особо позитивных геополитических новостей, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"В понедельник рубль тяготел к укреплению - на фоне геополитических новостей инвесторы вновь стали закладывать перспективы скорой деэскалации, - отмечают аналитики. - Во вторник курс CNY/RUB находится у 11,16 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Сегодня чистые продажи юаней ЦБ уже будут проводиться в более низком, майском, объеме, и курс CNY/RUB способен вернуться выше 11,20 руб./юань в отсутствие особо позитивных геополитических новостей".

Цены на нефть в понедельнике активно росли на фоне новостей с переговоров Китая и США, однако в дальнейшем котировки ушли с внутридневных максимумов. На взгляд экспертов банка, сырьевой рынок сосредоточился теперь на рисках роста предложения, учитывая наращивание добычи ОПЕК+. Во вторник утром фьючерсы Brent торгуются у $64,9/барр.

"В целом у котировок остается потенциал к движению в сторону $65,5/барр., если сегодняшняя ценовая статистика из США не принесет неприятных сюрпризов инвесторам", - прогнозируют эксперты.

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