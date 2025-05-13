Поводов для дальнейшего роста акций пока нет - "Алор Брокер"

Поводов для дальнейшего роста акций пока нет, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Индекс Мосбиржи по итогам понедельника индикатор прибавил внушительные 2,8%. Однако внутри дня продолжения восходящего движения не наблюдалось,- отмечает эксперт в комментарии. - Не видим мы и поводов для тенденции к росту сегодня. Инвесторы будут ждать четверга, когда, возможно, состоятся переговоры по Украине, но мы бы не стали закладываться на их благоприятный исход".

Однако положительный сюрприз, по мнению Антонова, могут преподнести данные по инфляции. "Банк России опубликовал комментарии к своему новому среднесрочному прогнозу, согласно которому пик инфляции ожидается в первом квартале 2025 года, а потом она должна пойти на спад, - указывает аналитик. - С учетом того, что экономика уже переварила резкий рост расходов бюджета в январе-феврале, а укрепление рубля должно привести к снижению стоимости импорта, этот сценарий выглядит вполне реалистичным. Однако даже возможное замедление роста цен не может стать драйвером для мощного роста рынка акций".

Технической поддержкой, по оценке Антонова, сейчас является район 2900 пунктов индекса Мосбиржи, но он был уже неоднократно проторгован, поэтому на его силу рассчитывать не стоит, полагает эксперт.

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