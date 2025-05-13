Вероятна стабилизация курса пары рубль/юань у нижней границы диапазона 11-11,5 руб./юань - ПСБ

Вероятна стабилизация курса пары рубль/юань у нижней границы диапазона 11-11,5 руб./юань во вторник, говорится в комментарии управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова.

"Курс рубля остается крепким на фоне сохранения актуальности "мирной повестки", а также все еще низкой активности спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, - отмечает аналитик. - С 13 мая Минфин возобновляет покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а Банк России, соответственно, снизит объем чистых операций по продаже юаней на рынке (с 10,5 млрд руб. до 6,5 млрд в день). Это, скорее всего, ограничит склонность рубля к укреплению, но вряд ли поспособствует его ослаблению".

В среднесрочной перспективе эксперт по-прежнему рассчитывает на активизацию спроса на валюту со стороны импортеров и на смещение курса в район 11,5-12 руб./юань. Однако геополитическая повестка, по мнению Попова, может продолжить вносить коррективы в формирование курсового тренда.

Во вторник аналитик не исключает дальнейшего умеренного дрейфа курса к нижней границе текущего торгового диапазона 11-11,5 руб./юань.

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