Рубль в понедельник заметно укрепился в паре с юанем несмотря на падение цен на нефть

Москва. 5 мая. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль вырос в начале второй подряд укороченной недели несмотря на продолжающееся падение цен на нефть. На прошлой неделе Brent подешевела на 6,9%, WTI - на 7,5% в ожидании решения стран ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,208 руб., что на 20,2 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 мая на 42,04 копейки, до 81,9137 руб./$1, и увеличил курс евро на 7,12 копейки, до 92,9082 руб./EUR1.

"На прошлой торговой неделе рубль показал разнонаправленную динамику. В начале недели тренд на укрепление курса национальной валюты продолжался на фоне позитивных геополитических новостей и завершения налогового периода. При этом индикатор стоимости привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях (RUSFAR CNY) с начала недели достиг отрицательных значений. Однако на торгах в пятницу рубль подешевел относительно мировых валют, нивелировав укрепление в начале недели. Основным фактором давления стало отсутствие продаж валюты Банком России. На прошлой неделе Дмитрий Песков сообщил о планах продлить действие механизма обязательной репатриации и продажи части валютной выручки. Принятие данного решения станет позитивным фактором для курса рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Нефть продолжает заметно дешеветь вечером в понедельник, хотя котировки нефтяных контрактов и отступили от внутридневных минимумов.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $60,02 за баррель, что на 2,06% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 2,2%, до $57 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent опускалась до $58,5 за баррель, WTI - до $55,53 за баррель.

Понижательное давление на котировки оказало решение стран ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи. Восемь стран альянса, добровольно ограничившие в 2023 году производство на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные приняли решение с июня увеличить квоты на 411 тыс. б/с.

В марте было решено, что увеличение начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года с шагом примерно 135-140 тыс. б/с в месяц. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи до 411 тыс. б/с на май. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 30 апреля выросла на 2 базисных пункта - до 20,74% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц, напротив, в понедельник понизилась на 3 базисных пункта, до 21,17% годовых, в то время как версия на срок 3 месяца повысилась на 1 базисный пункт, до 21,65% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев осталась на прежнем уровне - 22,07% годовых.