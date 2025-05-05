Акции Х5 сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк-Инвестиции".

" Мы нейтрально оцениваем финансовые результаты X5 за первый квартал 2025 года, - отмечают эксперты. - Динамика показателей рентабельности находится в рамках наших ожиданий и в рамках прогноза компании, представленного на дне инвестора по итогам 2024 года. Рост долговой нагрузки свидетельствует о намерении компании продолжать выплачивать высокие дивиденды инвесторам за счет заемных средств после выплаты дивидендов за 2024 год в размере 648 рублей на акцию. Мы полагаем, что акции X5 сохраняют привлекательность для долгосрочного инвестора".

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