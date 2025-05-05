"Финам" повысил рейтинг акций "Черкизово" с "продавать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 3820 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Магомеда Магомедова.

"Мы присвоили акциям "Черкизово" рейтинг "продавать" 21 января 2024 года, когда бумаги подскочили на 15% на фоне общего оптимизма на рынке и значительно превысили нашу целевую цену, - напоминает эксперт. - Стоимость бумаги скорректировалась до уровня целевой цены, в связи с чем мы меняем наш взгляд на акции на нейтральный. Для расчета целевой цены мы использовали оценку по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2025 год относительно компаний-аналогов пищевой промышленности".

"Черкизово" - сельскохозяйственный холдинг, занимающийся производством курятины, свинины, продуктов мясопереработки.

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