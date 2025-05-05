"Финам" сохраняет рейтинг акций Visa на уровне "держать"

"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $338 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 1%, сообщается в аналитическом материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Недавно опубликованные Visa результаты за II финквартал с окончанием в марте оказались довольно неплохими и отразили сохраняющуюся на достаточно высоком уровне деловую и потребительскую активность в США и мире, - пишет эксперт. - При этом руководство компании сохранило прогнозы на весь текущий финансовый год, несмотря на повышенные экономические и другие риски. Мы по-прежнему положительно оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса Visa, однако акции компании находятся вблизи нашей целевой цены, рассчитанной методом дисконтированных денежных потоков. Мы подтверждаем нейтральный взгляд на них в данный момент".

Visa является оператором крупнейшей международной платежной системы, действующей более чем в 200 странах и объединяющей свыше 14,5 тыс. финансовых учреждений.

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