Рубль днем отыграл утренние потери и развернулся вверх в паре с юанем на фоне стабилизации ситуации на рынке нефти

Москва. 5 мая. Китайский юань растерял рост первой половины торгов и перешел к снижению на Московской бирже днем в понедельник. Рубль, напротив, развернулся вверх в начале второй подряд укороченной недели на фоне стабилизации на рынке нефти после сильного падения в предыдущие дни. На прошлой неделе Brent подешевела на 6,9%, WTI - на 7,5% в ожидании решения стран ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,272 руб., что на 13,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 85 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 82,18 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 67 копеек, до 93,27 руб./EUR1.

Курс пары "юань-рубль" может протестировать отметку 12 руб./юань к концу текущей недели, прогнозирует управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"В пятницу российская валюта оказалась под давлением, - пишет аналитик в комментарии. - Поводом к продажам послужили ухудшение на геополитическом треке и негативная динамика цен на нефть, что поспособствовало сильному ослаблению рубля. Так, по итогам пятничных торгов пара "юань-рубль" выросла более чем на 2%, закончив неделю в верхней половине диапазона 11-11,5 рубля. В понедельник ожидаем продолжения снижения национальной валюты".

Геополитический фактор и дальнейшее снижение рынка энергоносителей, где сегодня утром нефть марки Brent отступила ниже $60 за баррель, по мнению Зварича, приведут к попыткам пары "юань-рубль" преодолеть отметку 11,5 рублей.

"Если же говорить о предстоящей короткой неделе, то, на наш взгляд, учитывая текущую ситуацию, китайская валюта может закрепиться в диапазоне 11,5-12 рублей и к концу недели протестировать его верхнюю границу", - прогнозирует эксперт банка.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 80-83 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 91-94 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Российский рубль на относительно стабильных позициях, - констатирует эксперт. - При этом он продолжает во многом зависеть от экспортно-импортного баланса. А также - геополитической риторики, повышение или понижение градуса которой способно в любой момент добавить волатильности валютному рынку. Тем временем давление на рубль способно оказать снижение нефтяных цен. На этом фоне поддержку национальная валюта может получить в случае увеличения объема продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила".

Между тем, на взгляд Тимошенко, в фокусе внимания мировых рынков - способная повлиять на курс американского доллара свежая статистика из США, которая показала снижение числа открытых в марте вакансий, а также - снижение апрельского индекса потребительского доверия в США до минимума с мая 2020 года.

Нефтяной рынок остается в минусе, однако цены отошли от внутридневных минимумов.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $60,46 за баррель, что на 1,35% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,6%, до $57,35 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent опускалась до $58,5 за баррель, WTI - до $55,53 за баррель.

Снижению котировок способствовало решение стран ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи. Восемь стран альянса, добровольно ограничившие в 2023 году производство на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные приняли решение с июня увеличить квоты на 411 тыс. б/с.

В марте было решено, что увеличение начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года с шагом примерно 135-140 тыс. б/с в месяц. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи до 411 тыс. б/с на май, что было эквивалентно трем ежемесячным надбавкам. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.