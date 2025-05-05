S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5600-5750п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5600-5750 пунктов в понедельник при повышенной волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Гульдария Мухлисова.

По мнению эксперта, в центре внимания участников предстоящей сессии будут данные индексов деловой активности в сфере услуг от Markit и ISM. Ожидается умеренное снижение показателей с сохранением в зеленой зоне. На торги понедельника аналитик прогнозирует повышенный уровень волатильности при нейтральном балансе рисков и ориентируется на движения S&P 500 в диапазоне 5600-5750 пунктов.

"С технической точки зрения S&P 500 полностью закрыл гэп, образовавшийся 3 апреля, - констатирует Мухлисова. - Доля компонентов индекса, торгующихся выше 50-дневной скользящей средней, за неделю расширилась с 32% до 56%. Краткосрочная инициатива остается за "быками", но среднесрочный тренд остается "медвежьим", так как бенчмарк по-прежнему котируется ниже 200-дневной скользящей средней (5746 пунктов). Считаем область 5750-5800 пунктов сильным сопротивлением. Если оно не будет преодолено, вероятен переход торгов в режим консолидации".

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