Вероятно возвращение курса рубля в диапазон 85-90 руб./$1 и к 12 руб./юань в ближайшие месяцы - "Альфа-Капитал"

Вероятно возвращение курса рубля в диапазон 85-90 руб./$1 и к 12 руб./юань в ближайшие месяцы, считает эксперт "Альфа-Капитала" Алина Попцова.

"Российская валюта уверенно встретила май: официальный курс доллара составляет 81,5 рубля, а курс евро опустился ниже 93 рублей, - отмечает аналитик Алина Попцова. - Главным фактором поддержки для рубля, по-видимому, выступает снижение спроса на иностранную валюту из-за меньших объемов импорта в этом году. Опосредованную роль продолжал играть и рост интереса к рублю на фоне многосторонних переговоров по российско-украинскому конфликту".

Если в переговорах появится определенный прогресс, это, по мнению эксперта, снизит необходимость хеджирования рисков в валюте. Импортеры замедлят покупку иностранной валюты, ожидая улучшения условий торговли, а экспортеры смогут активнее возвращать валютную выручку на внутренний рынок, не опасаясь, что валюта "застрянет" за рубежом. Снижение спроса на валюту могло бы сыграть в пользу рубля.

"С другой стороны, мы ожидаем увеличения объемов импортных закупок в последующие кварталы в силу сезонности и привлекательного для импортеров курса,- пишет Попцова. - Вместе с ростом туристических поездок за рубеж это повысит спрос на валюту. При этом коррекция цен на нефть будет вести к сокращению валютных притоков в российский контур".

Аналитик "Альфа-Капитала" ожидает возвращения курса в диапазон 85-90 руб./$1 и к 12 руб./юань в ближайшие месяцы.

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