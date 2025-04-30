Акции МДМГ - хорошая долгосрочная история - ПСБ

Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") являются хорошей долгосрочной историей, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой.

Эмитент опубликовал операционные и ключевые финансовые показатели за 1К25.

Компания сохраняет уверенные темпы роста за счет увеличения амбулаторных посещений, количества принятых родов, пункций ЭКО и среднего чека, отмечает аналитик. Сопоставимая выручка (LFL-выручка) выросла на 15,3% г/г.

"Эмитент выбивается из общего тренда на фондовом рынке, так как не привлекает заемные средства, а наоборот, зарабатывает на процентах. Считаем акции "Мать и дитя" хорошей долгосрочной историей", - указывает Крылова.

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