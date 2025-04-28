Рубль, возможно, будет укрепляться на торгах в понедельник - "Алор Брокер"

Рубль, возможно, будет укрепляться в течение торговой сессии понедельника на пике апрельского налогового периода, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Шестой день подряд торгуется в боковике нефть, не давая сигналов на формирование сильного движения. Рубль немного отошел от "стресса" 23 апреля, вызванного намерением Минфина РФ скорректировать бюджетное правило и нарастить объем ФНБ. Не исключаем, что в понедельник российская валюта предпримет попытки укрепления на пике налогового периода, однако в последние дни перед длинными майскими праздниками спрос на доллары и юани может увеличиться из-за хеджирования рублевых позиций", - указывает эксперт.

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