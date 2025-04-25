Рубль в пятницу немного повысился в паре с юанем перед налоговыми выплатами апреля и выходными днями

Москва. 25 апреля. Китайский юань слегка опустился на Московской бирже по итогам пятницы. Рубль подрос в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам апреля. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на понедельник, 28 апреля, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Кроме того, инвесторы положительно оценили встречу президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,329 руб., что на 2,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 20,1 копейки, до 82,6549 руб./$1, и уменьшил курс евро на 35,36 копейки, до 94,3593 руб./EUR1.

"На текущей неделе стоимость рубля снизилась на 2,9% и консолидировалась в диапазоне 11,3-11,4 руб. за юань. Сегодняшнее решение ЦБ по ставке не оказало влияния на динамику курса. В настоящее время отечественная валюта остается крепкой на фоне подготовки экспортеров к налоговому периоду (наибольшая часть выплачивается 28 апреля). После прохождения пика уплаты налогов не исключаем возможности перехода курса к умеренному ослаблению", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Рубль в пятницу не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, так как оно было ожидаемо рынком. Аналитики также единогласно ждали ее сохранения на уровне 21%.

"Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. В рамках базового сценария это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 19,5-21,5% годовых в 2025 году и 13,0-14,0% годовых в 2026 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0-8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, отмечает ЦБ РФ.

"Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Сигнал при этом был смягчен до нейтрального. Действия регулятора соответствуют ожиданиям. Банк России внес незначительные уточнения в макроэкономический прогноз. Так, прогнозный диапазон для средней ключевой ставки в 2025 году был сужен до 19,5-21,5% (в феврале ожидалось 19,0-22,0%). Можно отметить, что прогноз ключевой ставки по-прежнему предполагает возможность как ее снижения, так и повышения в 2025 г. Также были несколько ухудшены прогнозы по динамике экспорта в 2025-2026 гг. В пресс-релизе Банк России отмечает снижение текущего инфляционного давления и признаки уменьшения отклонения экономики от траектории сбалансированного роста. Однако уровень инфляции и инфляционных ожиданий остается повышенным, а проинфляционные риски преобладают на горизонте в несколько лет. Появился дополнительный риск для инфляции - торговые войны и снижение цен на нефть, которые способны привести к ослаблению рубля", - отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Дискуссия на совете директоров ЦБ РФ по ставке велась вокруг нюансов сигнала, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "У нас сложился широкий консенсус по сохранению ставки. Мы обсуждали скорее нюансы сигнала", - сказала глава ЦБ.

Банк России исходит из того, что ценовое давление продолжит ослабевать, но риски остаются, также отметила Набиуллина.

"Ценовое давление постепенно уменьшается. Мы исходим из того, что оно продолжит ослабевать и годовая инфляция вернется к нашей цели 4% в 2026 году. Но риски остаются. Чтобы снизить инфляцию, нам нужно длительное время сохранять жесткие денежно-кредитные условия, и наши дальнейшие решения будут зависеть от того, насколько быстро и устойчиво замедляется инфляция", - сказала Набиуллина.

ЦБ также сохранил прогноз инфляции в 2025 году на уровне 7-8%.

Тем не менее, по словам Набиуллиной, траектория ключевой ставки ЦБ РФ на 2025 год (19,5-21,5%) допускает как возможность смягчения денежно-кредитной политики, так и возможность ее ужесточения, но вероятность второго варианта с марта снизилась.

"Если вы посмотрите на наш прогноз ключевой ставки в этом году, вы увидите, что возможно и понижение ставки, и повышение ставки. Хотя по сравнению с предыдущим заседанием совета директоров мы считаем, что вероятность повышения ставки снизилась", - сказала глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что необходимо будет сохранять жесткие денежно-кредитные условия длительное время: "На наш взгляд, если инфляционные ожидания будут снижаться, при этом даже при снижении ключевой ставки у нас будет сохраняться необходимая жесткость денежно-кредитных условий, потому что для нас важна жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении".

"Даже при снижении номинально ключевой ставки, если снижаются инфляционные ожидания, может сохраняться требуемая жесткость денежно-кредитных условий", - заключила она.

Часть произошедшего с начала года укрепления рубля связана с устойчивыми факторами, в том числе эффектами денежно-кредитной политики, но есть и волатильные, где об устойчивости говорить преждевременно, заявила глава ЦБ.

"Мы склонны более значительную часть того укрепления, которое произошло с начала года, относить на более устойчивые факторы, прежде всего связанные с действием жесткой денежно-кредитной политики, и в этой части укрепление рубля - это часть процесса дезинфляции, более сдержанной динамики спроса, большей привлекательности рубля как средства сбережений. Но мы по-прежнему не готовы относить все укрепление рубля на действие денежно-кредитной политики, на эффекты денежно-кредитной политики", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что свой вклад вносит и новостной фон, связанный с геополитикой. "И в этой части, наверное, об устойчивости укрепления курса говорить преждевременно. Здесь нужны не только рыночные ожидания, но и фактические сдвиги", - сказала Набиуллина.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин добавил, что есть разница в суждениях, какая доля укрепления рубля может рассматриваться как устойчивая. "И, соответственно, учитываться с точки зрения дальнейшей динамики дезинфляции, а какую часть все-таки пока следует рассматривать как временную и более разовую", - отметил он.

Участники рынка продолжают анализировать новости, поступающие на тему урегулирования российско-украинского конфликта.

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Трехчасовая беседа Путина с Уиткоффом носила конструктивный и полезный характер, она позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по Украине, но и по другим международным вопросам, заявили в Кремле.

В частности, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе встречи президента РФ и спецпосланника президента США обсуждалась тема возможности возобновления прямых переговоров Москвы и Киева.

Путин в пятницу провел встречу с Уиткоффом. Это уже четвертая их встреча. Предыдущая состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге.

Переговоры Вашингтона с Москвой в настоящий момент ведутся только на тему урегулирования украинского конфликта, заявил в пятницу в интервью журналу Time президент США Дональд Трамп.

"Нет", - ответил Трамп на вопрос, обсуждает ли он с российским руководством какие-то другие вопросы, кроме Украины. "Но, если соглашение будет, я думаю, мы можем вести дела с Украиной и Россией", - сказал Трамп.

Президент США Трамп также заявил, что по итогам урегулирования кризиса на Украине Крым сохранит принадлежность к РФ.

"Мы вынуждены говорить о Крыме, потому что его все время упоминают. Крым останется с Россией", - сказал Трамп. "И президент Украины Владимир Зеленский понимает это, и все это понимают, что Крым был с Россией долгое время", - пояснил он.

Цены на нефть перешли к небольшому повышению после снижения значительную часть торгов, однако в целом с начала недели эталонные марки Brent и WTI подешевели примерно на 3% из-за неопределенности, связанной с торговыми отношениями США и Китая.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повышается на 0,17%, до $66,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,14%, до $62,88за баррель.

Трейдеры оценивают противоречивые сигналы относительно торговых отношений США и КНР. Американский президент Трамп заявил накануне, что представители его администрации ведут переговоры с Китаем, однако Пекин отрицает это.

Между тем, по информации западных СМИ, правительство Китая рассматривает возможность приостановки действия импортных пошлин в размере 125% в отношении некоторых американских товаров.

Кроме того, на нефтяные котировки давят слухи о том, что несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить наращивание добычи нефти в июне. Следующая встреча для обсуждения планов по добыче состоится 5 мая.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 апреля поднялась на 8 базисных пунктов - до 20,77% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц, напротив, в пятницу понизилась на 3 базисных пункта, до 21,41% годовых, версия на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 21,64% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев поднялась на 1 базисный пункт и составила 22,02% годовых.