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25 апреля 2025 года 15:30

Рубль днем немного повышается в паре с юанем в ожидании внешнеполитических новостей

Москва. 25 апреля. Китайский юань растерял утренний рост и слегка дешевеет на Московской бирже днем в пятницу. Рубль отыграл потери и укрепляется на ожидании итогов встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,332 руб., что на 2,2 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 12 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 83,14 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 34 копейки, до 94,16 руб./EUR1.

Ранее рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, так как оно было ожидаемо рынком. Аналитики также единогласно ждали ее сохранения на уровне 21%.

"Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. В рамках базового сценария это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 19,5-21,5% годовых в 2025 году и 13,0-14,0% годовых в 2026 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0-8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, отмечает ЦБ РФ.

"Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Сигнал при этом был смягчен до нейтрального. Действия регулятора соответствуют ожиданиям. Банк России внес незначительные уточнения в макроэкономический прогноз. Так, прогнозный диапазон для средней ключевой ставки в 2025 году был сужен до 19,5-21,5% (в феврале ожидалось 19,0-22,0%). Можно отметить, что прогноз ключевой ставки по-прежнему предполагает возможность как ее снижения, так и повышения в 2025 г. Также были несколько ухудшены прогнозы по динамике экспорта в 2025-2026 гг. В пресс-релизе Банк России отмечает снижение текущего инфляционного давления и признаки уменьшения отклонения экономики от траектории сбалансированного роста. Однако уровень инфляции и инфляционных ожиданий остается повышенным, а проинфляционные риски преобладают на горизонте в несколько лет. Появился дополнительный риск для инфляции - торговые войны и снижение цен на нефть, которые способны привести к ослаблению рубля", - отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Участники рынка продолжают анализировать новости, поступающие на тему урегулирования российско-украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин в пятницу принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стива Уиткоффа", - сказал он.

Кадры начала беседы показал телеканал "Россия-24". С российской стороны во встрече также принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который ранее уже пообщался с Уиткоффом в Москве.

Переговоры Вашингтона с Москвой в настоящий момент ведутся только на тему урегулирования украинского конфликта, заявил в пятницу в интервью журналу Time президент США Дональд Трамп.

"Нет", - ответил Трамп на вопрос, обсуждает ли он с российским руководством какие-то другие вопросы, кроме Украины. "Но если соглашение будет, я думаю, мы можем вести дела с Украиной и Россией", - сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что по итогам урегулирования кризиса на Украине Крым сохранит принадлежность к РФ.

"Мы вынуждены говорить о Крыме, потому что его все время упоминают. Крым останется с Россией", - сказал Трамп. "И президент Украины Владимир Зеленский понимает это, и все это понимают, что Крым был с Россией долгое время", - пояснил он.

Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю в минусе из-за неопределенности, связанной с торговыми отношениями США и Китая, а также угрозы избытка предложения на рынке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:10 мск составляет $65,75 за баррель, что на 1,16% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на 1,18%, до $62,04 за баррель.

Трейдеры оценивают противоречивые сигналы относительно торговых отношений США и КНР. Американский президент Дональд Трамп заявил накануне, что представители его администрации ведут переговоры с Китаем, однако Пекин отрицает это.

Представитель Минторга КНР Хэ Ядун сказал в ходе пресс-конференции в четверг, что стороны не ведут переговоров, назвав "беспочвенными" любые сообщения об их продвижении.

Между тем, по информации западных СМИ, правительство Китая рассматривает возможность приостановки действия импортных пошлин в размере 125% в отношении некоторых американских товаров.

С начала этой недели как Brent, так и WTI подешевели примерно на 3%.

Снижению цен способствовали в том числе и сообщения СМИ о том, что несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить наращивание добычи нефти в июне. Следующая встреча ОПЕК+ для обсуждения планов по добыче состоится 5 мая.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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