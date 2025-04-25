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25 апреля 2025 года 11:53
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций NextEra Energy
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций NextEra Energy с прогнозной стоимостью на уровне $88,7 за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Гордея Смирнова. "Бизнес эмитента демонстрирует сравнительно высокие темпы роста, чему способствует активное расширение установленных мощностей на фоне увеличения энергопотребления в США. При этом ключевые риски, в частности, изменения в энергетической политике при Дональде Трампе и негативные эффекты торговых войн, пока не оказывают существенного влияния на финансовые показатели компании. В связи с этим мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы акций NextEra Energy", - пишет эксперт. Среди ключевых рисков Смирнов выделяет природные катастрофы, потенциальное сокращение господдержки "зеленой энергетики" при Д. Трампе, а также рост капитальных затрат на строительство газовых ТЭС. NextEra Energy - крупнейшая по рыночной стоимости коммунальная компания в США, один из ведущих мировых операторов возобновляемой энергетики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-NEXTERA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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