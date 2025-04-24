.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в четверг почти не изменился в паре с юанем на неоднозначном новостном фоне и перед заседанием ЦБ по ставке
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло 0,8%
Рост промпроизводства в РФ в марте ускорился до 0,8% после повышения на 0,2% в феврале, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов, ожидавших рост на 2,4%
 
Рейтинг российских банков за март
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за март 2025 год. В марте 2025 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в...
 
ВБ повысил прогноз роста ВВП России на 2026 год до 1,2%
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует повышение ВВП России в 2025 году на 1,4%, в 2026 году - на 1,2%, говорится в апрельском докладе "Глобальные экономические перспективы". В январе ожидался экономический рост в этом году на 1,6%, в следующем году -...
 
ФАС будет работать над снижением наценок на хлеб
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет работу с производителями хлебобулочной продукции и торговыми сетями по снижению цен и наценок на этот вид продукции, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский. "Мы проверяли с помощью...
 
24 апреля 2025 года 19:23

Рубль в четверг почти не изменился в паре с юанем на неоднозначном новостном фоне и перед заседанием ЦБ по ставке

Москва. 24 апреля. Китайский юань слегка повысился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль немного подешевел на неоднозначном новостном фоне и перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам апреля. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на понедельник, 28 апреля, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,3795 руб., что на 1,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 апреля на 49,22 копейки, до 82,8559 руб./$1, и увеличил курс евро на 14,06 копейки, до 94,7129 руб./EUR1.

"Рубль на старте сессии резко подешевел к юаню, который установил двухнедельный максимум около 11,46 руб. Затем российская валюта быстро восстановилась, но удержаться в умеренном плюсе не сумела и несет небольшие потери. Фактор налогового периода продолжает оказывать поддержку рублю. Пик фискальных платежей экспортеров приходится на 25 и 28 апреля. Для этих целей все больше компаний продает иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение. Предложение инвалюты может сократиться в среднесрочной перспективе. Вчера глава Минфина Антон Силуанов сказал о необходимости изменить бюджетное правило, чтобы восстановить объем ФНБ до уровня, который бы обеспечивал трехлетнее бесперебойное финансирование расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке. Это предполагает, что даже при текущих низких ценах на нефть Минфин будет покупать валюту на рынке через ЦБ, хотя сейчас он ее продает в соответствии с действующими параметрами бюджетного правила. Это создает излишек предложения инвалюты в отсутствие необходимого спроса на нее, в том числе из-за ослабленного импорта. В результате курс рубля остается на неоправданно высоком уровне, ухудшая и без того непростую из-за подешевевшей нефти ситуацию с доходами госбюджета и экспортеров", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта и заседания Банка России по ключевой ставке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает неудачным момент для нанесения Россией ударов по Киеву, и призвал заключить мирное соглашение для украинского урегулирования.

"Я не счастлив от российских ударов по Киеву. В них нет необходимости, очень неудачный выбор времени", - написал Трамп в четверг в соцсети Truth Social. "Давайте заключим мирное соглашение!" - добавил он.

В четверг в Кремле заявили, что российские вооруженные силы наносят удары по военной и околовоенной инфраструктуре Украины в рамках специальной военной операции после завершения пасхального перемирия.

Ранее президент США Трамп заявил, что вскоре после майской поездки в страны Персидского залива, которая ожидается в период с 13 по 16 мая, может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Полагаю, что это возможно, но маловероятно", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, возможна ли встреча с Путиным во время пребывания Трампа в Саудовской Аравии. "Думаю, эта встреча состоится вскоре после (поездки в страны Персидского залива)", - добавил президент США.

В ЕС выступают за уважение границ Украины, между тем заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

"Я не буду давать мою оценку того, сбалансирована или нет позиция Соединенных Штатов (между сторонами конфликта - ИФ). Но могу вам напомнить принципы, которые должны применяться для реализации прекращения огня: это согласие Украины, ее территориальный суверенитет и уважение украинских границ", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе в ответ на соответствующий вопрос.

"Такова наша позиция, которую мы повторяем и к которой призываем, в том числе в свете нынешних обстоятельств и последних событий", - добавила Пинью.

25 апреля состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам заседания пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 21% годовых (третий раз подряд). При этом большинство экспертов надеется на смягчение регулятором риторики.

Банк России, оставив ставку в марте неизменной, сохранил умеренно жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). Регулятор допустил рассмотрение вопроса повышения ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.

Позднее ЦБ не раз подтверждал этот сигнал. К снижению ставки Банк России будет подходить аккуратно, учитывая опыт прошлого года, когда инфляция после некоторого замедления в начале года вновь начала ускоряться, заявила в начале апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Перейти к смягчению ДКП Банк России может при устойчивом замедлении инфляции и снижении инфляционных ожиданий, подчеркивало руководство ЦБ.

Годовая инфляция в РФ на 21 апреля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, осталась на уровне 14 апреля и составила 10,34% (после тех же 10,34% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 10,35% на 21 апреля с 10,38% на 14 апреля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Инфляционные ожидания населения РФ в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте, ценовые ожидания предприятий РФ продолжили снижение (третий месяц подряд).

Нефть растеряла весь рост, достигнутый ранее в ходе торгов, демонстрируя смешанную динамику вечером в четверг.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск уменьшается на 0,08%, до $66,07 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,03%, до $62,27 за баррель.

Несмотря на повышение, котировки нефти восстановили менее трети потерь, понесенных накануне на слухах о том, что несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить вновь ускорить наращивание добычи нефти в июне. Следующая встреча для обсуждения планов по добыче состоится 5 мая.

Некоторую поддержку ценам на нефть оказывают сигналы готовности Вашингтона и Пекина к переговорам о торговом соглашении. Однако пока такие переговоры не начались, а министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что Белый дом не намерен снижать пошлины на китайский импорт в одностороннем порядке.

По оценкам аналитиков Rystad Energy, полномасштабная торговая война между США и Китаем может сократить прирост спроса на нефть в Китае в текущем году до 90 тыс. баррелей в сутки со 180 тыс. б/с.

Позитивным фактором для нефтяного рынка является также ослабление американского доллара, повышающее привлекательность нефти для держателей других валют. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в четверг теряет 0,54%.

Между тем опубликованные в среду данные показали, что запасы бензина в Штатах за прошлую неделю упали на 4,476 млн баррелей, дистиллятов - на 2,353 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,15 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США увеличились на 244 тыс. баррелей, тогда как резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 86 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 апреля поднялась на 4 базисных пункта - до 20,69% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц, напротив, в четверг понизилась на 2 базисных пункта, до 21,44% годовых, версия на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 21,64% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев поднялась на 1 базисный пункт и составила 22,01% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 апреля 2025 года 19:47
Рынок акций РФ консолидировался у 2945п по индексу МосБиржи на фоне сомнений в скором урегулировании конфликта на Украине
Москва. 24 апреля. Рынок акций РФ по итогам торгов в четверг консолидировался при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне сомнений в скором урегулировании военного конфликта на Украине, в то время как внешние фондовые площадки подавали разнополярные сигналы и показала слабость нефть (фьючерс на Brent вернулся к $66 после роста днем до $67 за баррель). Индекс МосБиржи завершил торги в районе 2945 пунктов, лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+6%) и "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,7%), аутсайдерами стали "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) (-1,4%) и "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,3%).    читать дальше
.
24 апреля 2025 года 19:01
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций ММК на уровне 52 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") на уровне 52 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Евгения Локтюхова. "ММК" представил финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 года: выручка составила...    читать дальше
.
24 апреля 2025 года 18:28
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ММК
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") на фоне непростой ситуации в секторе металлургии, говорится в комментарии аналитиков брокера. "Отчетность компании за 1К25 не удивила инвесторов: снижение большинства финансовых показателей...    читать дальше
.
24 апреля 2025 года 18:04
Акции Селигдара по-прежнему обладают потенциалом роста - Freedom Finance Global
Акции "Селигдара" по-прежнему обладают потенциалом роста, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Согласно отчетности компании за 1К25, производство лигатурного золота выросло в 1 квартале на 0,12% в годовом выражении, до 0,846 т. Производство...    читать дальше
.
24 апреля 2025 года 17:36
Курс пары рубль/доллар может подняться в диапазон 86-90 руб./$1 в ближайшие месяцы - Freedom Finance Global
Курс пары рубль/доллар может подняться в диапазон 86-90 руб./$1 в ближайшие месяцы, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Налоговый период в России дает возможность дешевле купить валюту, так как предложение на рынке повышается в связи с конвертацией экспортерами выручки в...    читать дальше
.
24 апреля 2025 года 17:01
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций ММК
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") и целевую цену на уровне 41 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 18%, сообщается в комментарии аналитиков банка Бориса Красноженова и Юлии Толстых. Согласно отчетности...    читать дальше
.
24 апреля 2025 года 16:31
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% в пятницу - "Т-Инвестиции"
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 25 апреля, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "Мы ожидаем, что завтра Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% и даст такой же сигнал, как и на предыдущем заседании: нейтральный на ближайшее...    читать дальше
.
24 апреля 2025 года 16:01
"Велес Капитал" установил целевую цену акций Норникеля на уровне 156 руб
"Велес Капитал" установил целевую цену акций "Норильского никеля" на уровне 156 рублей за штуку с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Несмотря на определенное оживление в последние месяцы, бумаги "Норникеля" четвертый год демонстрируют...    читать дальше
.
24 апреля 2025 года 15:36
Рубль днем отыграл утренние потери и почти не меняется в паре с юанем на фоне роста нефти
Москва. 24 апреля. Китайский юань растерял утренний рост и почти не меняется на Московской бирже днем в четверг. Рубль отыграл потери на фоне активно растущей нефти и в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам апреля. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на понедельник, 28 апреля, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.    читать дальше
.
24 апреля 2025 года 15:32
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5270-5500п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5270-5500 пунктов в течение торговой сессии четверга при повышенной волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян. "Фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе. Складывается нейтральный баланс рисков....    читать дальше
.
24 апреля 2025 года 15:02
"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Baidu
"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Baidu Inc. и целевую цену 112 HKD для акций эмитента и $116 для депозитарных расписок на NASDAQ, что подразумевает потенциал роста на 40% и рейтинг "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Пессимизм в отношении Baidu в...    читать дальше
.
24 апреля 2025 года 14:36
Ставка ЦБ РФ на заседании 25 апреля снижена не будет - Freedom Finance Global
Ключевая ставка ЦБ РФ на заседании 25 апреля снижена не будет, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Последние четыре недели потребительские цены в России последовательно замедляли рост, что, на взгляд эксперта, дает основание говорить об устойчивости тренда....    читать дальше
.
24 апреля 2025 года 14:05
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ММК с целью 39,55 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целью 39,55 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: 33,69 рубля, говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
24 апреля 2025 года 13:41
Прогнозная цена акций Озон Фармацевтики - 70 руб. - Freedom Finance Global
Прогнозная стоимость акций ПАО "Озон Фармацевтика" на горизонте года составляет 70 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 25% от текущего уровня, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Владимира Чернова. Эмитент демонстрирует устойчивое развитие...    читать дальше
.
24 апреля 2025 года 13:01
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Positive Technologies
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Positive Technologies, сообщается в материале аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. "Компания опубликовала результаты за первый квартал 2025 года. После слабого 2024 года эмитент планировал пересмотреть свой подход не только к прогнозированию...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.