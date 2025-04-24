Рубль в четверг почти не изменился в паре с юанем на неоднозначном новостном фоне и перед заседанием ЦБ по ставке

Москва. 24 апреля. Китайский юань слегка повысился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль немного подешевел на неоднозначном новостном фоне и перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам апреля. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на понедельник, 28 апреля, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,3795 руб., что на 1,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 апреля на 49,22 копейки, до 82,8559 руб./$1, и увеличил курс евро на 14,06 копейки, до 94,7129 руб./EUR1.

"Рубль на старте сессии резко подешевел к юаню, который установил двухнедельный максимум около 11,46 руб. Затем российская валюта быстро восстановилась, но удержаться в умеренном плюсе не сумела и несет небольшие потери. Фактор налогового периода продолжает оказывать поддержку рублю. Пик фискальных платежей экспортеров приходится на 25 и 28 апреля. Для этих целей все больше компаний продает иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение. Предложение инвалюты может сократиться в среднесрочной перспективе. Вчера глава Минфина Антон Силуанов сказал о необходимости изменить бюджетное правило, чтобы восстановить объем ФНБ до уровня, который бы обеспечивал трехлетнее бесперебойное финансирование расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке. Это предполагает, что даже при текущих низких ценах на нефть Минфин будет покупать валюту на рынке через ЦБ, хотя сейчас он ее продает в соответствии с действующими параметрами бюджетного правила. Это создает излишек предложения инвалюты в отсутствие необходимого спроса на нее, в том числе из-за ослабленного импорта. В результате курс рубля остается на неоправданно высоком уровне, ухудшая и без того непростую из-за подешевевшей нефти ситуацию с доходами госбюджета и экспортеров", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта и заседания Банка России по ключевой ставке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает неудачным момент для нанесения Россией ударов по Киеву, и призвал заключить мирное соглашение для украинского урегулирования.

"Я не счастлив от российских ударов по Киеву. В них нет необходимости, очень неудачный выбор времени", - написал Трамп в четверг в соцсети Truth Social. "Давайте заключим мирное соглашение!" - добавил он.

В четверг в Кремле заявили, что российские вооруженные силы наносят удары по военной и околовоенной инфраструктуре Украины в рамках специальной военной операции после завершения пасхального перемирия.

Ранее президент США Трамп заявил, что вскоре после майской поездки в страны Персидского залива, которая ожидается в период с 13 по 16 мая, может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Полагаю, что это возможно, но маловероятно", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, возможна ли встреча с Путиным во время пребывания Трампа в Саудовской Аравии. "Думаю, эта встреча состоится вскоре после (поездки в страны Персидского залива)", - добавил президент США.

В ЕС выступают за уважение границ Украины, между тем заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

"Я не буду давать мою оценку того, сбалансирована или нет позиция Соединенных Штатов (между сторонами конфликта - ИФ). Но могу вам напомнить принципы, которые должны применяться для реализации прекращения огня: это согласие Украины, ее территориальный суверенитет и уважение украинских границ", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе в ответ на соответствующий вопрос.

"Такова наша позиция, которую мы повторяем и к которой призываем, в том числе в свете нынешних обстоятельств и последних событий", - добавила Пинью.

25 апреля состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам заседания пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 21% годовых (третий раз подряд). При этом большинство экспертов надеется на смягчение регулятором риторики.

Банк России, оставив ставку в марте неизменной, сохранил умеренно жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). Регулятор допустил рассмотрение вопроса повышения ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.

Позднее ЦБ не раз подтверждал этот сигнал. К снижению ставки Банк России будет подходить аккуратно, учитывая опыт прошлого года, когда инфляция после некоторого замедления в начале года вновь начала ускоряться, заявила в начале апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Перейти к смягчению ДКП Банк России может при устойчивом замедлении инфляции и снижении инфляционных ожиданий, подчеркивало руководство ЦБ.

Годовая инфляция в РФ на 21 апреля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, осталась на уровне 14 апреля и составила 10,34% (после тех же 10,34% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 10,35% на 21 апреля с 10,38% на 14 апреля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Инфляционные ожидания населения РФ в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте, ценовые ожидания предприятий РФ продолжили снижение (третий месяц подряд).

Нефть растеряла весь рост, достигнутый ранее в ходе торгов, демонстрируя смешанную динамику вечером в четверг.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск уменьшается на 0,08%, до $66,07 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,03%, до $62,27 за баррель.

Несмотря на повышение, котировки нефти восстановили менее трети потерь, понесенных накануне на слухах о том, что несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить вновь ускорить наращивание добычи нефти в июне. Следующая встреча для обсуждения планов по добыче состоится 5 мая.

Некоторую поддержку ценам на нефть оказывают сигналы готовности Вашингтона и Пекина к переговорам о торговом соглашении. Однако пока такие переговоры не начались, а министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что Белый дом не намерен снижать пошлины на китайский импорт в одностороннем порядке.

По оценкам аналитиков Rystad Energy, полномасштабная торговая война между США и Китаем может сократить прирост спроса на нефть в Китае в текущем году до 90 тыс. баррелей в сутки со 180 тыс. б/с.

Позитивным фактором для нефтяного рынка является также ослабление американского доллара, повышающее привлекательность нефти для держателей других валют. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в четверг теряет 0,54%.

Между тем опубликованные в среду данные показали, что запасы бензина в Штатах за прошлую неделю упали на 4,476 млн баррелей, дистиллятов - на 2,353 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,15 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США увеличились на 244 тыс. баррелей, тогда как резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 86 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 апреля поднялась на 4 базисных пункта - до 20,69% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц, напротив, в четверг понизилась на 2 базисных пункта, до 21,44% годовых, версия на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 21,64% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев поднялась на 1 базисный пункт и составила 22,01% годовых.